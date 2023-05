Fútbol, violencia y descontrol en Mar del Plata

Las imágenes se viralizaron y causaron la indignación de miles de personas: una familia marplatense que se dirigía en su auto fue impactada de frente por un micro que trasladaba a hinchas de Aldosivi hacia el estadio José María Minella, en medio de una caravana marcada por el descontrol. Pese a la brutalidad de la secuencia filmada en tiempo real, al próximo partido todo fue igual.

La mujer que se encontraba detrás del volante cuando escuchó el estruendo y fue arrastrada hasta la vereda junto a su madre, cuñada y sobrino, volvió a presenciar un episodio similar y tuvo que frenar, aterrada, al ver que nada cambió tras el accidente que dejó a su familia hospitalizada.

Tal como muestran las imágenes de la colisión, en la avenida Mario Bravo esquina Bosch, el Peugeot 308 estaba detenido cuando lo impactó el conductor del micro.

Después del impacto, algunos hinchas bajaron del transporte siniestrado e intentaron pelearse con varias personas por haberles criticado su manera de accionar. Para salir de la trifulca, los heridos fueron auxiliados por un remisero que los trasladó hasta un hospital.

"Volví a manejar después del accidente, me encontré con otra caravana y tuve que frenar muerta de miedo y de indignación", relató Jimena, la mujer que fue atropellada por un micro de fanáticos de Aldosivi, semanas atrás cuando el club marplatense recibió a Atlanta, en diálogo exclusivo con MDZ.

Entre cánticos y estruendos, vio pasar muchísima gente arriba de micros que -al igual que el que la chocó- no tenían asientos ni estaban habilitados para el traslado de esa cantidad de personas.

En contacto con este medio, remarcó que "los vi y paré al costado hasta que pasaran porque me angustia ver que a nosotras nos atropellaron y después no pasó nada". "No hay nadie que vea estas cosas. ¿Ni la Municipalidad, seguridad vial o un policía se dan cuenta que todo esto está mal?", se preguntó.

Entre los comportamientos de los que participan de estas caravanas enfatizó en que "hay muchísima gente alcoholizada manejando autos y motos" y agregó que "todo esto se vive cada fin de semana que Aldosivi juega de local".

Por las consecuencias del choque la conductora terminó con una fractura y su madre recibió puntos en la cara.

La explicación que esbozó el conductor cuando intervino la policía y le informaron que el micro iba a ser remitido a la comisaría quinta fue que se quedó "sin frenos", acción que será cotejada en las pericias correspondientes.

Desde el área de Tránsito muncipal también solicitaron información de quién había alquilado el micro, para establecer las responsabilidades del caso.

La difusión del choque en distintos videos refrescó la impactante seguidilla de eventos violentos que involucran a los fanáticos del club que dirige en la actualidad Fernando Quiroz, muchos de ellos vinculados a facciones enfrentadas de la barrabrava.