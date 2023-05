De quién es el 25 de Mayo y cuál es la revolución

¿Tenés un representante?

No a todos nos representaban…

¿Es la revolución de mayo y la irrupción de la política?

Y… ¿Los vendedores ambulantes?

Venían a esclavizarse.

¿Cuál era su suerte?

Si vivían en la ciudad, si hablaban en castellano y si aprendían un oficio.

¡Y para ahorrar dinero para acceder a su libertad!

¿Qué cambió?

Y vestían de prestado…

Los vestían de una imagen.

Velas, escobas, agua, leche, plumeros…

Y las mujeres… mazamorra.

Les hacían visibles.

¿La visibilidad del lugar del otro?

¿Todos somos reconocidos como vecinos o los vecinos reconocidos?

"Si los pueblos no se ilustran, si no se vulgarizan sus derechos, si cada hombre no conoce lo que vale, lo que puede y lo que se le debe, nuevas ilusiones sucederán a las antiguas, y después de vacilar algún tiempo entre mil incertidumbres, será tal vez nuestra suerte mudar de tiranos sin destruir la tiranía." Mariano Moreno.

Ilustración: Juan Barros.

Un cabildo es la puesta en común de lo en común.

¿Quiénes se convocaron?

¿Quiénes se sintieron convocados?

El cabildo es el lugar en común.

¿Quienes nos representan… qué representan?

El cabildo da lugar a la política –el lugar del otro-.

La historia es una advertencia.

¡Aún luchamos por lo que nos representa!

Y a mí quién me representa?

¿Y a mí qué me representa?

Aún no nos reúne lo en común?

A qué nos convocan?

¿Qué nos convoca?

El cabildo es el lugar del otro.

“¿estamos condenados a movernos exclusivamente dentro del espacio de la hegemonía o podemos, al menos provisionalmente, interrumpir su mecanismo?” En defensa de la intolerancia , Slavoj Zizek

¿A quiénes abrazamos…?

