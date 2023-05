Paro y movilización: los médicos mendocinos ratificaron la medida de fuerza

La Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros) anunció la realización de una movilización y paro total de actividades el próximo 2 de junio, debido al incumplimiento del Ejecutivo provincial en relación a las Leyes 7759 y 9350, como así también con los acuerdos paritarios alcanzados en el marco de las actas con fecha 29/12/2022 y 22/03/2023.

En primer lugar no se conocían algunos detalles de la movilización que iban a llevar adelante, pero los mismos fueron confirmados en la madrugada del sábado. "Ante los incumplimientos del Gobierno provincial, Ampros anunció un Paro sin asistencia a los lugares de trabajo", adelantaron desde el gremio.

A lo que ampliaron que la concentración será a las 12 horas del viernes en Casa de Gobierno.

"El Ejecutivo no cumplió con la ley. No cambió a los profesionales de la salud de Régimen, continúa con la precarización laboral y no reconoció a los residentes más calificados", sostienen en un comunicado oficial.

A modo de servicio, el sector de la salud pública podría verse realmente afectado teniendo en cuenta que podría haber un alto grado de acatación a este paro y es por eso que hay que tener en cuenta los tiempos a la hora de realizar algún tratamiento programado, más allá de que habrá un servicio esencial de guardia.