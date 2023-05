Tras la polémica, finalmente se podrá ingresar con imágenes de Malvinas al estadio de San Juan

Tras el escándalo y la masiva difusión del penoso momento que tuvo que vivir un ex combatiente al que se le impidió el ingreso al estadio de San Juan por llevar una gorra y una remera alusiva a la gesta de Malvinas, la FIFA se vio obligada a rever su postura.

El Gobierno de San Juan y el titular de la AFA, el sanjuanino Claudio "Chiqui" Tapia, realizaron una gestión ante el organismo internacional y, según se anunció, de ahora en mas se podrá ingresar libremente en esa provincia con símbolos alusivos a las Islas Malvinas en los partidos del Mundial Sub 20 que se jueguen en el Estadio del Bicentenario.

La polémica se generó este martes, cuando el veterano de Malvinas y entrenador de fútbol por 35 años, Héctor Naveda, fue echado del estadio del Bicentenario en San Juan cuando llevaba por primera vez a la cancha a su nieto para ver un partido del Mundial Sub 20. El motivo fue que llevaba puesta una gorra y una remera que hacían alusión a que las Islas Malvinas.

El episodio fue difundido por las redes sociales y causó amplio repudio, a tal punto que la Federación Nacional de Veteranos de Guerra “2 de abril”, llamó en un comunicado a todos los ciudadanos a asistir a los partidos del campeonato juvenil con vestimentas y banderas alusivas a la gesta de Malvinas.

“Nosotros tuvimos un hecho el último partido que movilizó a ‘Chiqui’ Tapia y al gobernador Segio Uñac a hablar con las autoridades de FIFA. Ellos, por seguridad, tienen un formato neutro en el mundo donde no están permitidas inscripciones políticas en banderas ni remeras. Y en el último partido, un guardia de seguridad internacional no quería dejar ingresar al Bicentenario a un excombatiente sanjuanino porque llevaba su remera sobre Malvinas. Finalmente intercedimos en el momento y pudo entrar. Pero no queríamos que esto repitiera”, comentó el secretario de Deportes de San Juan, Jorge Chica.

Lo acordado por el gobierno provincial es que quienes ingresen al estadio del Bicentenario podrán hacerlo con remeras y banderas sobre las Islas, “siempre y cuando sean de un tamaño menor a 2 metros por 1 metro, que es lo estipulado por FIFA”.

El funcionario dijo además que “FIFA es muy rigurosa en cuanto a mantenerse neutral. Pero se les explicó lo que significa para los excombatientes en particular y para los argentinos en general, la causa Malvinas”.

Sin embargo, dijo desconocer si la medida que se toma en San Juan será extensiva para otras provincias del país. "No quiero involucrarme en otras sedes porque no tenemos información. No sé qué pasa en cada provincia. Pero celebramos que para nosotros sea un tema solucionado y que podamos disfrutar de estar fiesta. Lo que sucedió fue sólo una cuestión de comunicación”, afirmó.

Cabe recordar que este viernes a partir de las 18 horas, se disputará en ese estadio de la ciudad de San Juan el partido que enfrentará a la Selección Nacional contra Nueva Zelanda, buscando salir puntero del Grupo A en el marco del Mundial Sub 20.