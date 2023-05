Felipe Pettinato: los datos clave que se desprenden del informe toxicológico de la víctima

En el cuerpo de Melchor Rodrigo, el psicólogo fallecido durante un incendio en un departamento de Belgrano mientras estaba acompañado de Felipe Pettinato, tenía presencia de psicofármacos con compuestos de "metilfenidato, clomipramina y zolpidem que en grandes dosis pueden producir depresión del sistema nervioso central", según las pericias toxicológicas realizadas.

La información, publicada por Noticias Argentinas, reveló también que "esos componentes, combinados con otros factores pueden generar incluso la muerte súbita" y evalúa también cómo pudo haber impactado a esto el efecto del monóxido de carbono sumado a las elevadas concentraciones de dióxido de carbono y otros gases tóxicos en el ambiente.

El informe toxicológico del Cuerpo Médico Forense y la autopsia practicada a Rodrigo, a la que tuvo acceso Noticias Argentinas, dice que "las condiciones individuales previamente señaladas, junto a lo expuesto en las consideraciones médico-legales, podría hacer suponer, desde el punto de vista tanatológico, que pudieron haber causado el fallecimiento en las etapas iniciales del incendio por combinación de los factores mencionados".

Además, explica que "con la sinergia y potenciación de los psicofármacos sumada a la hipoxia tanto ambiental como la ocurrida por la inhalación de monóxido más la inhalación de humo con diferentes sustancias las cuales forman parte del mismo, consideramos que podría haberse dado una sumatoria de efectos que podrían causar la depresión respiratoria, toxicidad cardíaca y muerte súbita".

En cuanto a la autopsia practicada a la hora de la muerte de la víctima, dice que "la causa de muerte, determinada macroscópicamente fue quemaduras críticas del 90 por ciento de la superficie corporal. Congestión, edema y hemorragia pulmonar".

Tamara Pettinato defendió a su hermano

Tamara Pettinato cuestionó días atrás las "barbaridades” que a diario se escuchan sobre su hermano Felipe, quien es investigado por la muerte del médico neurólogo Rodrigo Melchor, aseguró que "no va a solucionar nada” querer "ensuciarlo", y pidió que dejen "que la Justicia haga su trabajo".



“Como todos saben, no suelo hablar de la causa, ni del trabajo que está haciendo la Fiscalía sobre el caso que involucra a mi hermano Felipe, a pesar de las barbaridades que, lamentablemente y desde la semana pasada, a diario solemos escuchar y leer”, escribió el lunes en su cuenta de Instagram.



Agregó que “querer ensuciar a Felipe no va a solucionar nada. Que la Justicia haga su trabajo con prudencia y profesionalismo como lo viene haciendo”.



Además, destacó el “comunicado de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 25” que fue publicado la semana pasada, “al que pocos medios dieron difusión, con algunas aclaraciones pertinentes sobre las distintas versiones periodísticas que se fueron generando, que nada tenían que ver con el contenido de la causa”.



La Fiscalía recordó que el 16 de mayo de 2022, Rodrigo se encontraba en el departamento de Felipe Pettinato, ubicado en la calle Aguilar al 2300 del barrio porteño de Belgrano, cuando se produjo un incendio que causó su muerte.



“Lo que se investiga es un incendio seguido de muerte, lo cual abarca, como hipótesis delictivas, desde un incendio no intencional que tuviera esa consecuencia (la muerte de una persona) a uno que fuera provocado intencionalmente y que tuviera igual consecuencia, o que se tratara de una muerte intencional y fuera cometida por medio de un incendio”, aclaró.