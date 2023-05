Regirán nuevas tarifas para las Visas a los Estados Unidos de no inmigrante

A partir del próximo martes 30 de mayo se aplicarán nuevas tarifas a las Visas de No Inmigrante. Así lo informó la Embajada de Estados Unidos en Argentina a través de un comunicado que informa que los aumentos fueron publicados en el Registro Federal el 28 de marzo.

"La tarifa para visas de visitante por negocios o turismo (B1/B2) y otros tipos de visas que no requieren petición, tales como las visas para estudiantes o de intercambio, se incrementará de $160 a $185 dólares. La tarifa para ciertos tipos de visas de no inmigrantes basadas en peticiones para trabajadores temporales (categorías H, L, O, P, Q y R) se incrementará de $190 a $205 dólares. Las tarifas para comerciantes por tratado comercial (E-1), inversionistas por tratado comercial (E-2), y solicitantes por tratado en una ocupación especial (E-3) se incrementarán de $205 a $315 dólares", informaron.

Por otro lado, explicaron el aumento con que "las tarifas para las visas de no inmigrante se establecen según el costo real que implica proporcionar los servicios, y son decididas tras realizar un estudio del costo de estos servicios" y agregaron que "el Departamento utiliza una metodología de Costo Basado en la Actividad para calcular anualmente el costo de la prestación de servicios consulares, incluidos los servicios de visas".

Las tarifas para la mayoría de las visas de no inmigrante que no están basadas en peticiones fueron actualizadas por última vez en 2012, y algunas otras tarifas de visas de no inmigrante fueron actualizadas por última vez en 2014.