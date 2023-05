Tips claves para armar un cantero colorido con flores de estación

Tener un espacio en tu jardín con colores resulta sumamente agradable, pero muchas veces es difícil conseguirlo. Por esta razón, el especialista en plantas de MDZ Radio, Luis Canziani, brindo una serie de recomendaciones para poder armar un cantero con flores de estación super colorido.

“Las flores de estación pueden ser pensamientos, caléndulas, son todas plantas anuales que se pueden sembrar en febrero y pueden vivir hasta septiembre de una manera relativamente compuesta. Luego comienzan a desflorecer, cumpliendo su ciclo, pero durante este tiempo nos van a embellecer el jardín”, detalló Canziani.

El especialista aconsejó armar en nuestro jardín un cantero con diferentes alturas, y en la parte más visible colocar nuestras flores de estación. Lo ideal, es elegir un espacio que sea asoleado tanto en verano como en invierno. “Una vez que elijamos el pedacito de jardín, picamos el césped, le sacamos todos los yuyos y trasplantamos nuestras flores de estación, que las podemos comprar en los viveros. Es importante la fuerza del sol para lograr el color de las flores”, sostuvo.

Un dato importante a tener en cuenta es que el cantero tenga una buena tierra. “Es ese pedacito que elegimos podemos colocar una bolsita de compost, y mezclamos con la tierra arcillosa . Las flores de estación no van a tener un gran desarrollo, no van a crecer porque son anuales, pero tendrán la capacidad de tolerar bajas temperaturas. Muchas de ellas resultan comestibles, como las caléndulas, pétalos de rosas, pensamientos”, añadió.

¿Cuántas plantas debemos comprar? Canziani aconsejó por lo menos comprar 12 , para lograr cubrir varios metros. Es recomendable ir colocándolas en grupos, o armar solo dos filas. “Se debe tener en cuenta que no crecerán mucho, por lo que el cantero no se llenará. Tener un cantero requiere de un trabajo de mantenimiento, donde se debe mover la tierra, sacar lo yuyos. Lo ideal es que solo tengan flores de estación, es decir, para que no tengan competencia", agregó.

Esta época resulta perfecta para comenzar a crear un espacio con dichas flores, con el objetivo de disfrutarlas durante 4 meses en nuestro jardín. “No es lo mismo que lo hagamos en agosto, ya que durarán, como mucho, 20 días. Cuando las plantas comiencen a desflorecer, debemos desarmar nuestro cantero. Nos vamos a dar cuenta que el pan de tierra sigue siendo muy parecido a cuando las pusimos, no hay un gran trabajo de las raíces. Luego del desarme, esperamos un mes, y colocamos las nuevas plantas de estación, de esta manera reparamos el cantero”, dijo.

Además, añadió qué otra manera de poner color a nuestro jardín puede ser plantando un aromo, luego en agosto sus hojas cambiarán a un color amarillo, o podemos colocar una Strelitzia, que florece todo el invierno, aunque no tiene una floración muy frondosa, su color resulta imponente.