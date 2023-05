¿Por qué Santiago del Estero es la "madre de ciudades"?

Todas las miradas del mundo futbolero conducen a Santiago del Estero. Es que en esa provincia norteña la Selección Argentina Sub 20 que conduce Javier “el jefecito” Mascherano hará su debut en el Mundial Sub 20 contra el asiático equipo de Uzbekistán. Precisamente en la ciudad capital que lleva el mismo nombre de la provincia, Santiago del Estero, y que se erige como cabecera del ex – Departamento Capital, hoy Departamento de Borges, cuya denominación referencia al caudillo federal y precursor de la autonomía santiagueña: Juan Francisco Borges, quien fuera fusilado al ser tildado erróneamente de subversivo cuando lo que buscaba era separar a su provincia de Tucumán.

Pero la dinámica y vigente coyuntura futbolística mundial nos llevará por otro camino. Con seguridad, cientos de veces escucharemos que el escenario del partido donde debuta la juvenil selección “celeste y blanca” será el Estadio Único “Madre de Ciudades”, majestuoso campo de juego (con capacidad para 30.000 personas) que lleva su nombre en relación al histórico apelativo con que se recuerda a Santiago del Estero.

Estadio Único Madre de Ciudades

“Santiago querido” y capital del folclore

Así pues, la tierra de los Carabajal, Los Manseros, de “Vitilo”, “Machingo”, “Machaco” y todos los Ábalos, el Dúo Coplanacu, Don Andrés Chazarreta, Sixto Palavecino, Domingo Cura, Mario Arnedo Gallo, Martha de los Ríos, Raly Barrionuevo, “el negro” Casimiro Alcorta, catapultaron también a Santiago de Estero como la capital del folclore. Pero Santiago del Estero es además el lugar originario del popular Leo Dan (autor de decenas de éxitos musicales, entre otros: “Santiago Querido”), del “loco” René Houseman, las pioneras vedettes Ethel y Gogó Rojo, el doctor Ramón Carrillo, la querida Doña Petrona C. de Gandulfo, el genial Homero Manzi y el famosísimo rapero de la actualidad: Rusherking.

Todos nacieron ahí. En la provincia que surgió a orillas del Río Dulce durante 1553 por acción del castellano Francisco de Aguirre Meneses (1500 – 1581), apodado “el viejo”, y que fue eje central y génesis de la conquista española en el noroeste argentino dando origen a las expediciones que fundaron San Miguel de Tucumán, Córdoba, Salta, La Rioja, San Salvador de Jujuy y San Fernando del Valle de Catamarca.

Catedral de Santiago del Estero.

Pero también en Santiago del Estero se erigió la primera diócesis católica con su primera Catedral ordenada por bula del Papa Pío V bajo la advocación de San Pedro y de San Pablo y la primera casa de estudios superiores, marcando el comienzo de los estudios universitarios en el país. Santiago se presentará entonces, como la madre cultural y política de decenas de caminos y puentes que abrirán las puertas a nuevos pueblos y ciudades de nuestro actual territorio nacional.

“El viejo” Aguirre y Santiago del Estero del Nuevo Maestrazgo

Una curiosidad contemporánea fue cuando en 1952 el gobernador santiagueño Francisco Javier González solicitará a la Academia Nacional de la Historia que investigue y corrobore la fecha de la fundación provincial al no encontrarse un acta bautismal que estableciera la creación de la ciudad ante las apreciaciones de algunos otros historiadores que sostenían como creador del primer poblado colonizador en la tierra de los nativos originarios (diaguitas, tonocotés, lules, vilelas, sanavirones, abipones y guaycurúes) a Núñez del Prado y su Ciudad del Barco en 1550.

El dictamen de la Academia de la Historia llegará prontamente, determinando que era real la fundación preliminar de Ciudad del Barco por Núñez del Prado, pero “la ciudad de Santiago del Estero constituía un nuevo centro de civilización, llámese traslado o metamorfosis de los anteriores, era independiente de ellos y sometido a una jurisdicción distinta, inicia un nuevo período político, tiene nuevo ejido, nuevos vecinos, nuevas encomiendas. Al expulsar Aguirre a Núñez, al erigir una nueva ciudad, dándole otro nombre, abría una nueva era, a la que ya Núñez era ajeno”. (Decreto “A” Nº 2.532 de 10 de noviembre de 1952. Gobierno de Santiago del Estero).

Por lo cual, dicho informe determinaba que Francisco “el viejo” de Aguirre había fundado Santiago el 25 de julio de 1553 con el nombre de Santiago del Estero del Nuevo Maestrazgo.

El nombre de Santiago estará referenciado en relación a la conmemoración española como santo patrono de España y su caballería. El día de “Santiago, el mayor” se recuerda el 25 de julio. Fue Santiago uno de los doce apóstoles elegidos por Jesús y se lo representará vestido de peregrino o como soldado montado en un caballo blanco en actitud de lucha. San Crisóstomo dirá que Santiago fue el apóstol más atrevido y valiente. El nombre de Santiago proviene de las palabras “Sant Iacob” (Jacobo). Durante las batallas, los españoles solían gritar “Sant Iacob, ayúdenos” y al decirlo rápido repetitivamente sonaba a Santiago. Era un santo al gusto de los conquistadores ibéricos de entonces. Santiago representaba un guerrero místico (“el matamoros”) que por su carácter impetuoso era conocido como “Hijo del Trueno”.

Obviamente que el agregado “del Estero” fue por las lagunas que dejaban las crecidas o inundaciones del río Dulce (“mishqui mayu”, en quichua. Mishki: dulce y mayu: río). Esto habría sido uno de los motivos por los cuales “el viejo” Aguirre cambió de lugar aquella primitiva Ciudad del Barco.

Y será durante el IV Centenario de la Fundación de Santiago del Estero, y con motivo del cierre del Primer Congreso Nacional de Historia Argentina, presidido por el reconocido historiador Ricardo Levene (Presidente de la Academia Nacional de Historia) y por Alfredo Gargaro (Presidente de la Junta de Estudios Históricos de Santiago del Estero), pero además con la presencia del Presidente de la Nación en ese momento: Juan Domingo Perón, cuando se corroboran y legitiman, amparados en actas capitulares del cabildo santiagueños la fecha fundacional del 25 de julio de 1553 como el nacimiento de Santiago del Estero: “La ciudad, madre de ciudades”, como históricamente la describían cientos de canciones, cuentos y leyendas. “La madre de ciudades”, como se reflejó en aquellos discursos conmemorativos sobre los cuatrocientos años de su fundación, y como desde 2019 lo recordara para siempre un estadio de fútbol santiagueño. El estadio “Madre de Ciudades”, donde nacerá una nueva ilusión argentina. Y sí; “nos volvimos a ilusionar”.