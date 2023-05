El complejo interrogante que atraviesa a muchos jóvenes y a sus familias

La elección de una carrera suele ser un momento clave en la vida de muchos jóvenes que tienen la posibilidad de acceder a estudios universitarios. Las expectativas se mezclan con la incertidumbre, hay pocas certezas de que dicha selección es correcta y en ocasiones, los estudiantes cambian de rumbo a mitad de camino. Lejos de ver eso como un fracaso, los orientadores vocacionales, entienden que es un proceso bastante común y recomiendan trabajar previamente desalentando ideas relacionadas a la vocación como algo absoluto.

En un escenario de permanentes cambios, la creencia de que hay una sola actividad o carrera para toda la vida pone a miles de jóvenes en una situación de mucha exigencia dando paso a los temores por una elección que puede ser errónea y la frustración que surge si eso se ve materializado.

"Son muy pocos los que tienen decidido de primera mano. La elección de la carrera no es tema que sea individual ya que las condiciones sociales y los contextos son determinantes. Es casi imposible que una persona elija y luego realice una misma actividad durante toda la vida. No hay que desconocer la importancia que tiene la elección de la carrera cuando se está terminando la escuela ya que por primera vez se enfrenta con esta pregunta con la que convivimos desde que somos muy pequeños ¿qué vamos a hacer cuando seas grande?", expresó el psicólogo y especialista en orientación vocacional, Sergio Rascovan.

Terminar la escuela es enfrentarse con ese imperativo de que hay que elegir, es una situación ineludible para todos aquellos que tienen la posibilidad de continuar con sus estudios universitarios. "En ese momento aparece la necesidad de generar diversas formas para que se pueda organizar la decisión. El que tiene muy decidido o siente tener una vocación no necesita tanto acompañamiento pero son muy pocos los que lo tienen decidido de primera mano", explicó el especialista y agregó: "Proponemos desalentar la idea de la vocación en el sentido de lo absoluto respecto a creer que hay una actividad, carrera o trabajo que nos corresponde a cada uno como si fuera algo predeterminado ya que nos pone en una situación de mucha exigencia".

Según el profesional, desde lo social, los jóvenes deben ir desarrollando la idea de las posibilidades, limitaciones existentes y condiciones materiales de existencia de cada sujeto a la hora de seleccionar una carrera.

"Es importante ver los puntos de partida de cada sujeto, no es lo mismo un adolescente de clase media que uno de sectores populares. Como profesionales que trabajamos en el campo, tenemos que pensar nuestra práctica como una práctica de derechos", dijo Rascovan.

A la hora de elegir, el gusto es uno de los aspectos a tener en cuenta pero no el único. "La idea es pensar que el acompañamiento tiene que registrar todos los elementos que están implicados en la decisión desde las dificultades académicas de cada uno, posibilidades económicas, preferencias, temáticas. Una elección razonada debe poner en contacto diversos aspectos. Hay que generar la idea de que las búsquedas no son definitorias y alguien puede decidir iniciar un camino y una vez iniciado darse cuenta de que por ahí no es", destacó.

"Nuestra práctica tiene que contraponer es esos discursos tan instalados reconociendo que como seres humanos, somos racionales pero también estamos movidos por nuestro inconsciente. Sería como pretender un saber todo sobre nosotros que genere una lección certera", agregó Rascovan.

El rol de la escuela

La escuela secundaria tiene tres finalidades principales: la formación ciudadana, la preparación para el mundo del trabajo y la función propia ética, es decir, la continuidad de los estudios superiores. "En la medida que la escuela secundaria cumpla con su función social y va a estar permitiendo estos procesos de orientación pero no es fácil", comentó Rascovan y agregó que "sería fundamental generar un espacio curricular asignado al tratamiento de estos temas con una frecuencia semanal.

Muchos jóvenes optan por el pago de una orientación vocacional privada pero no siempre las condiciones favorables son garantía de una decisión correcta. "Queremos desalentar esa idea porque entendemos que hay una búsqueda infinita, hay que ir transitando la vida explorando estas temáticas, la escuela debería cumplir una función de acompañamiento porque los jóvenes están muy solos en una sociedad donde tienen que autogestionarse su vida, estas redes de acompañamiento son necesarias", aclaró.

Detalles de la charla

Las personas interesadas en abordar la temática pueden inscribirse para participar de una propuesta a cargo del psicólogo Sergio Rascovan que se ofrecerá en la UNCuyo denominada "Problemáticas vocacionales actuales y estrategias de intervención".

La charla taller está destinada a equipos de orientación y acompañamiento estudiantil, docentes y profesionales que se dediquen a la actividad, responsables de orientación de escuelas secundarias y coordinadores de ingreso.

En los encuentros se buscará analizar críticamente los conceptos teóricos básicos que fundamentan la práctica en orientación vocacional (OV), reconocer las dimensiones subjetiva y social del campo vocacional y distinguir el campo y la intervención en esta temática.

Además problematizar sobre los cambios socioculturales, tecnológicos, económicos y políticos y sus implicancias en la subjetividad, identificar las principales características de los procesos de transición de los jóvenes a la vida adulta y reconocer las características particulares de cada tipo de intervención en orientación vocacional: psicológica, pedagógica, socio-comunitaria, entre otros propósitos.

Se reflexionará también sobre la posición y la ética del profesional de orientación vocacional y adquirir herramientas de intervención para la práctica de la OV en variados contextos.

La charla será el viernes 19, de 18 a 20 y el taller el sábado 20 de mayo, de 10 a 12 en el salón de grado de la Universidad, ubicado en la facultad de Ciencias Económicas. Se entregarán certificados de participación. Para inscribirse, clic aquí. Más información: trayectorias.academicas.uncuyo@gmail.com