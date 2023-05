Así fue el operativo de rescate de dos tigres en situación de abandono en un criadero privado ilegal

Un equipo de expertos de la organización internacional para el bienestar animal Four Paws llevó a cabo ayer el rescate de dos tigres que se encontraban bajo cautiverio en criadero privado ilegal ubicado en la localidad de Balcarce, en la provincia de Buenos Aires.

Con la colaboración del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible nacional, el equipo de veterinarios se encontró con un penoso cuadro ya que ambos felinos estaban en condiciones de cría inadecuadas y abandonados.

La operación de rescate se extendió durante todo el día y contó con la participación conjunta de la Policía Federal Argentina y las autoridades locales.

Uno de los tigres que fue hallado en estado de cautiverio. Foto: Four Paws.

Debido a la falta de instalaciones adecuadas en el país para albergar a los tigres en un entorno apropiado a largo plazo, las autoridades solicitaron la ayuda a la organización mundial para reubicación. Actualmente, el equipo se encuentra en camino para llevar a los animales al santuario Al Ma'wa for Nature and Wildlife en Jordania, gestionado por Four Paws en colaboración con la Fundación Princesa Alia, donde se continuará con su cuidado.

Durante el proceso de rescate, los expertos veterinarios anestesiaron a uno de los tigres de cinco años, mientras que el otro ejemplar de 18 años fue conducido a su jaula de transporte por su antiguo propietario, quien cooperó durante todo el proceso.

Una vez que estuvieron ambos seguros en sus jaulas, se revirtió la sedación del tigre más joven, debido a que ambos necesitaban estar despiertos durante el transporte para asegurar su bienestar y seguridad. Los felinos fueron trasladados al aeropuerto de Buenos Aires y partieron en avión hacia Jordania, donde se espera que lleguen el próximo domingo 21 de mayo.

La organización internacional relató cómo fue el rescate en Argentina en sus redes sociales. Foto: Captura.

El veterinario de la organización Amir Khalil, líder de la misión de rescate, afirmó tras el rescate: "Cuando llegamos al criadero, encontramos a los dos tigres en malas condiciones físicas. Estaban severamente descuidados, desnutridos y es claro que necesitan tratamiento urgente para afecciones físicas evidentes”.

“Sus recintos estaban sucios e inseguros. Por razones de seguridad, no pudimos realizar un chequeo médico completo. El tigre de 18 años tiene un mayor riesgo de complicaciones debido a su edad, pero afortunadamente estamos llevando a ambos felinos a Jordania sin incidentes. Una vez que lleguen a su nuevo hogar, podrán recuperarse de esta terrible experiencia, aprender a llevar una vida digna de un tigre y recibir todos los cuidados que necesitan", aseguró.

Cabe recordar que en la Argentina, la tenencia de animales exóticos y no autóctonos por parte de particulares es ilegal. Según la normativa vigente, todos los grandes felinos deberían vivir en reservas naturales. Sin embargo, la identificación y el cumplimiento de las leyes relacionadas con la tenencia ilegal son difíciles para las autoridades, ya que rara vez reciben denuncias al respecto. Según estimaciones de Four Paws, en Argentina existen al menos 200 grandes felinos en cautiverio viviendo en condiciones subóptimas que requieren ayuda. Un equipo de expertos de una organización internacional llevó a cabo ayer el rescate de los dos tigres de criadero privado ilegal. Foto: Four Paws.

Emiliano Villegas, coordinador de la Brigada de Control Ambiental (BCA) en Flora y Fauna del Ministerio de Ambiente, destacó que el rescate fue el resultado de una investigación iniciada en 2020 sobre la caza ilegal de grandes felinos en Argentina. “Descubrimos este criadero en Balcarce, donde se criaban animales para cotos de caza ilegales, incluyendo a estos dos tigres de Bengala. A partir de ahí, nos pusimos en contacto con esta organización dedicada a rescatar grandes felinos en todo el mundo y que cuenta con santuarios propios donde estos ejemplares pueden vivir dignamente. Hoy estamos culminando esta acción que cambiará la vida de los tigres rescatados para siempre", explicó.