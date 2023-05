Mi abuela: mi superhéroe celestial preferida

Vaya si era mi superhéroe, por muchos motivos, defectos le sobraban pero virtudes también. Veía el mundo desde una actitud positiva constructiva, tenia a sus 101 años una hermosa enfermedad. Esa en la que uno delira que el mundo es como se sueña. En su cabeza le sobraba la plata, todo el mundo la amaba y admiraba. Tenía pretendientes millonarios inteligentes lindos y morían de amor por ella.

No podía casi caminar pero si se enojaba decía que tomaba un colectivo y se iba a su casa, tenía cuentas en el banco y me decía que saque plata de ahí, para comprar lo que quería. Pero más allá de su hermosa locura y la alegría que nos daba yo la admiraba por otras cosas. Era noble, generosa, sincera, cariñosa, empática. Ayudaba a todos los que podía.

Si eso era, creo que era mi héroe por eso. ayudaba a todos, y no tenia maldad. Si bien ella ya no está, pero veo muchos abuelos que no pueden comer todos los días, pagar sus remedios., que no viven dignamente que pasan días esperando recibir un mensaje de sus hijos, una visita de sus nietos .

MI abuela, mi superhéroe.

Foto: EM.

Que los escuchemos, que valoremos sus experiencias, pero algo paso, parece que ante tanta innovación tecnología pedagógica y no se cuantas más lo viejo para a ser descartable. No tiene prensa, no lo sé, pero me hago la pregunta, ¿quienes son los súper héroes de este momento, que cosas se admiran, se desean, que valoramos.

Ojalá sean los valores, la lealtad, el ser buena gente, porque la belleza, la fuerza la vitalidad la lucidez mental todo se va. Pero queda en el corazón la esencia y los valores.

Vi una foto en Instagram de esta abuela superhéroe y con mis casi 50 pensé... Yo sigo teniendo mi súperhéroe, es mi abuela.

* Lic. Erica Miretti Psicóloga. Neuropsicoeducadora. Docente.