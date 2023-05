A más de una década de la sanción en el Congreso, Santa Fe tendrá voto joven

Santa Fe ya cuenta con voto joven. El Tribunal Electoral provincial habilitó a los jóvenes de 16 y 17 años para que puedan votar en los cargos provinciales. A partir de esta decisión, se estima que 84 mil personas serán incorporadas al padrón para participar de las elecciones primarias que se realizarán el próximo 16 de julio en la provincia.

Después de casi once años que el Congreso de la Nación sancionara la Ley 26.774 que otorga el derecho a jóvenes para votar, Santa Fe contará con esa posibilidad. Hasta este momento, era la única provincia que no lo permitía ya que Corrientes, que estaba en una situación similar, lo aprobó en septiembre del 2022.

Para que se entienda la contradicción: hasta ahora los jóvenes en Santa Fe podían elegir presidente pero no así gobernador, intendente o concejal.

De acuerdo a los datos de las elecciones legislativas del año 2021, las personas habilitadas para votar en esa franja etaria fueron 795.561 representando el 2,32% del padrón a nivel nacional. El 60% de electores de 16 y 17 años se concentra en cuatro provincias: Buenos Aires (39%), Córdoba (8%), Santa Fe (7%) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (6%).

No es un voto obligatorio, de modo que si deciden no participar en el proceso electoral no pueden ser sancionados.

La resolución del Tribunal Electoral, que lleva la firma de Daniel Erbetta, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, hizo lugar a la petición de los diputados provinciales Rubén Giustiniani y Agustina Donnet, del Partido Igualdad.

El Tribunal señaló que "la provincia de Santa Fe naturaliza el absurdo, totalmente fuera de tiempo, por el cual un joven de 16 o 17 años puede decidir la elección de Presidente, senadores y diputados nacionales", pero "le impide ejercer derechos políticos para elegir el responsable de la ciudad o comuna en la que habita, convive y se desarrolla".

A su vez, Erbetta explicó que el voto joven "tiene que ver con construcción de ciudadanía, de ampliación de derechos, de construcción de institucionalidad. Estamos convencidos, la decisión del tribunal fue por unanimidad y el dictamen del procurador fue en el mismo sentido".

Previo a la resolución, el Procurador Fiscal Electoral de la provincia, Jorge Barraguirre, había recomendado al Tribunal Electoral que incluya en el padrón a los mayores de 16 años para que puedan ejercer su derecho al voto en estas elecciones provinciales.

Por su parte, el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, envió en dos oportunidades proyectos a la Legislatura para su tratamiento. La primera vez en el 2021 pero no avanzó en el Senado y hace unos días atrás volvió a insistir con la iniciativa. De hecho, el 1 de mayo en el marco de la Apertura de Sesiones Ordinarias se refirió al tema y cuestionó a los legisladores por no avanzar.

"No es justo ni lógico que hace una década estén habilitados para elegir al presidente de la República y legisladores nacionales, pero no al gobernador de Santa Fe, legisladores provinciales y al intendente y los concejales de su ciudad. El no tratamiento de esta ley nos convierte en la única provincia del país que aún no reconoce este derecho”, indicó Perotti.

Cuestionamiento constitucional

En diálogo con MDZ, Domingo Rondina, abogado constitucionalista, se expresó a favor del voto joven ya que "están capacitados para decidir en torno a cuestiones institucionales nacionales y provinciales", pero adelantó que podría haber impugnaciones de sectores políticos involucrados a partir de la forma en la que se implementó.

Para Rondina el cambio se debe hacer mediante una Reforma de la Constitución provincial o una Ley que parta del consenso de todos los partidos con representación legislativa. A su vez, criticó la decisión del Tribunal Electoral ya que "no tiene la facultad para hacerlo, ni siquiera es un tribunal, es un órgano administrativo que ni siquiera es permanente ya que sus miembros se renuevan cada tres años". Y agregó: "es inoportuno y embarra un proceso electoral que venía bien".