Le mataron a su hijo, convirtió el dolor en lucha y ahora será candidata en Santa Fe

En Santa Fe, los apellidos Masino y Cabal están atravesados por el dolor. María Inés Masino es la mamá de Julio Cabal, joven de 29 años brutalmente asesinado en septiembre del 2019 en la despensa que la familia tenía en pleno centro de la ciudad. El caso generó estupor en la comunidad que se movilizó por las calles como nunca antes, el rostro de esa madre se transformó en lucha por la inseguridad y ahora será candidata a concejal.

El lunes a la medianoche venció el plazo para la oficialización de las listas en el Tribunal Electoral de cara a las elecciones en la provincia de Santa Fe. Entre dirigentes, militantes, periodistas y músicos inscriptos apareció Inés Masino y sorprendió a todos. Se trata de la primera mamá del dolor que competirá y buscará llegar al Concejo para impulsar desde allí acciones contra la inseguridad.

"Es una decisión que conversé con mi familia y amigos que me aconsejaron y me alentaron, implica una gran responsabilidad, es un salto que nunca pensé que iba a dar, no estaba dentro de mis posibilidades ni deseos", comenta Masino sobre la decisión de encabezar una lista de concejales de la Coalición Cívica y participar activamente en política.

Masino junto a otras madres del dolor

El mediodía del 17 de septiembre del 2019, fecha en que Julio Cabal fue ultimado por un certero disparo en el corazón por el asesino, Ines Masino estaba en el Hospital Cullen, lugar en donde trabaja hace más de 20 años como Jefa de compras. Allí le tocó ver como ingresó en el playón el vehículo de la familia conducido por su marido con el cuerpo de un chico que comvulsionaba. Minutos después sabría que se trataba de su propio hijo.

“En el Cullen todos los días se salvan vidas. Lamentablemente, mi hijo no tuvo la oportunidad porque el disparo fue desolador", comentó días después del hecho entre lagrimas en varias entrevistas y agradeció la enorme tarea que realizó todo el plantel médico para intentar dejar con vida a Julio.

A partir de ese instante y durante el tiempo que demandó la investigación Inés Masino se puso al hombro la tarea de mantener viva la memoria de su hijo y luchar para que no sigan ocurriendo nuevos casos.

Julio Cabal estudió psicología, pero casi que renegaba de eso y logró convencer a sus padres que sus pasión estaba por otros lugares. Le gustaba trabajar en la fiambrería de la familia, escribir poemas y componer canciones. Tocaba la guitarra y le encantaba el heavy metal.

Tres años después del crimen, Juan Cruz Gambini, fue encontrado culpable y condenado por la Justicia a prisión perpetua por el "homicidio doblemente agravado por el empleo de arma de fuego y criminis causa" de Julio Cabal. Luego de que se conociera la sentencia, Inés Masino, entre lagrimas, expresó: "jamás voy a bajar los brazos, mi hijo no se lo merece, de ninguna manera. Por eso digo que la perpetua es para mí, no para él"

A partir de ahora, con la marca indeleble del dolor de la tragedia, con una familia que la sostiene y con la promesa de "no abandonar la lucha", que le hizo al resto de las madres, Masino buscará materializar con acciones concretas los cambios para evitar que no ocurra otro Julio Cabal.