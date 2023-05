Un youtuber de Mendoza emocionó a sus padres con regalos especiales

“En la vida, lo más importante es poder hacer lo que a uno le gusta”. Esta popular frase es sin duda una meta de cualquier ser humano que busca perseguir sus sueños. Aunque no es un secreto que aquellos que los alcanzan son personas que luchan por ellos hasta el final, donde se terminan concretando de alguna u otra forma.

Este es el caso de Gabriel Navarrete, youtuber que trabaja al día de hoy en su canal de YouTube llamado “Grandes Misterios”, con el que se hizo viral en la plataforma. En la descripción, lo presenta como “un canal dedicado a sucesos y crímenes que han marcado gran parte de nuestra historia y lo siguen haciendo hasta el día de hoy”.

A pesar de haber nacido y vivido gran parte de su vida en Chubut, el creador de contenidos actualmente reside en San Martín, provincia de Mendoza, junto a sus padres, que hace algunos días fueron premiados por Gabriel con una casa y un auto como regalo. Navarrete nos cuenta su historia.

El joven confiesa que con su familia han hecho de todo por sobrevivir: “empezamos muy de abajo vendiendo pan y tortas en las calles”. Hace 8 años se radicó en Mendoza, y cuando empezó con su proyecto de YouTube, su vida cambió por completo.

Gabriel siempre tuvo el sueño de trabajar en la televisión: “cuando no existían los medios digitales, mi gran sueño era estar en la TV, con la idea de poder expresarme. Fue un sueño frustrado, porque no sabía como podía llegar ahí”, comentó.

Sin embargo, su deseo fue mutando, tomando forma, y materializándose en un canal de YouTube, que se viralizó en el 2021, pero empezó a filmar con una cámara “apenas salieron”, según cuenta. Aunque afirma: “Yo no soy famoso ni conocido, el famoso es el canal”, que cuenta con 700.000 suscriptores en el presente.

El youtuber le confió a MDZ que su punto de inflexión fue “el video de Don Ramón”. Profundiza contando la anécdota: “Se hizo muy viral por los archivos que contenía. A mi se me ocurrió escribirle a Esteban Valdez (hijo de Ramón Valdez). Me contestó por Instagram y me facilitó material inédito de el que no se había visto en ningún lado”. Luego, expresó que en “Televisa” se mostraron imágenes de su video, situación que produjo que explotara el canal y se hiciera viral.

El trasfondo del increíble regalo a sus padres

Gabriel aclara que regalarles una casa y un auto a sus padres no fue de la noche a la mañana: “Primero, les regalamos un terreno junto con mi hermano, y yo les hice la casa con el correr del tiempo”, sentenció.

A pesar de que el clip del auto como regalo a sus padres se viralizó hace unos días (ya cuenta con más de 4 millones de reproducciones), asegura que el vehículo se los regaló en enero, y no tenía la idea de hacerlo viral.

Comenta que hace unos días decidió subirlo a Tik Tok: “no pensaba que fuese viral, yo tenía el video guardado”, y explica que tuvo muy malos comentarios, por el hecho de mostrar su regalo en las redes sociales, pero Gabriel cuenta que no tenía la intención de figurar en las redes, sino que era más bien un recuerdo de tan significativo momento.

El youtuber sabe que se hizo muy conocido los videos de sus regalos, pero cree que lo más importante para el no es eso, sino el trabajo que hace en su canal, ya que sin el “ no hubiera podido lograr nada”.

Hoy su objetivo es seguir creciendo en YouTube, y seguir ayudando a sus padres, que ya están grandes: “Mis padres fueron estafados en los aportes para la jubilación, por eso los ayudo a solventar sus gastos”.

Gabriel Navarrete es el claro ejemplo de lucha, trabajo y superación constante. Sabe que con sacrificio, y a pesar de los altibajos que pueden surgir en el camino, los sueños están para concretarse.