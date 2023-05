Lo golpeó una patota, quedó inconsciente y lo salvó una chica con RCP

Un joven fue víctima de una feroz golpiza en Córdoba, a la salida de un baile, el domingo. Todo comenzó con una pelea entre grupos, pero la víctima terminó tirada en el piso e inconsciente, pese a esto siguió siendo golpeada hasta que una chica vio la escena e intervino.

En el Estadio del Centro se había presentado el artista Damián Córdoba. A la salida de ese show se desató el conflicto que casi termina con la vida de una persona de no ser por Trinidad Toledo, una mujer que estaba en las inmediaciones del lugar y se metió para ayudar.

Primero tomó la decisión de involucrarse y luego le hizo maniobras de RCP para reanimarlo. “Muy feo lo del sábado, veo que estaban todos amontonados, pero nadie hacía nada. Veo y estaba la gente asustada, y había uno en el piso y le estaban pegando, no se podía defender. Me acordé de Fernando Báez Sosa, salí corriendo, me quedé al lado. Empecé a hacerle RCP. Empiezo a pedir hielo, un chico se sacó la remera, otro una campera, le pusieron en la cabeza. Estaba inconsciente”, dijo Trinidad en diálogo con Cadena 3.

Ella es vendedora y aprendió las técnicas de reanimación cardiopulmonar en el secundario. La víctima, después de ser asistida, fue trasladada al hospital por sus amigos.