Le concedieron la prisión domiciliaria a la exdirectora del Hospital Materno Neonatal de Córdoba

El Juez de Control N°10 de la provincia de Córdoba, Juan Manuel Fernández López, otorgó en las últimas horas la prisión domiciliaria a la ex directora del Hospital Materno Neonatal de la provincia de Córdoba, Liliana Asís.

La mujer se encontraba detenida en el centro Penitenciario de Bouwer desde el 24 de febrero. Está imputada por encubrimiento agravado, falsedad ideológica y omisión de deberes de funcionario público en la causa por la muerte de bebés en el Hospital Materno Neonatal en 2022.

Fernández López dispuso de esa medida tras incorporar pruebas que dan cuenta de un deterioro progresivo en la salud de la infectóloga pediatra. Si bien Asis podrá esperar el fin del proceso judicial y su elevación a juicio en su domicilio, el juez confirmó la prisión preventiva que había dictado el fiscal Raúl Garzón.

Así lo expresó a MDZ el abogado Carlos Nayi, que representa a varias de las familias de los bebés fallecidos. "La resolución del juez de control se compone de dos partes. La primera, en la que con argumentos sólidos y duros confirma la prisión preventiva de Liliana Asís por todos los hechos por los cuales está imputada. El caudal probatorio es suficiente para fundar un nivel de probabilidad respecto a la existencia de los hechos y la participación penalmente responsable de Asís".

A pesar de haberle concedido la prisión domiciliaria a a ex directora del Hospital Materno Neonatal, el juez de control confirmó su imputación. Foto: archivo

Y continuó: "El segundo punto,es la concesión de la prisión domiciliaria. Con posterioridad a la decisión del fiscal Garzón que no hzo lugar al pedido de la ex directora del Hospital Materno Neonatal de prisión domiciliaria, se han incorporado nuevos estudios médicos por parte del equipo médico del complejo carcelario que demuestran un deterioro progresivo y alarmante en su estado de salud, tanto físico como psíquico, incluyendo no solo un cuadro depresivo agudo, sino problemas de glucemia y de hipertensión arterial. Por eso sugiere que sea evaluada su situación de encierro carcelario. No conforme con este informe, el viernes pasado, el juez Fernández López, juntamente con su secretaria y colaboradores, se constituyó en el complejo carcelaria. En esa visita, in situ, verificó cuál era el real estado de Asís. Y posteriormente le concedió la prisión domiciliaria, que -repito- no es una excarcelación",

"No menos importante es que se le da cumplimiento a una ley nacional N°24670 que establece que la prisión domiciliaria puede ser solicitada, entre otras causales, las personas que sean mayores de 70 años. Y Asís tiene 74", aclaró Nayi.

Por otro lado, el abogado enfatizó que el juez dictó "rigurosas medidas de seguridad y condiciones muy severas que le impiden comunicarse con allegados a la causa, tanto sea imputados, como testigos o peritos. Y si llegara a violar alguna de estas condiciones, se le revocará inmediatamente el beneficio".

Por su parte, las familias de las víctimas cuestionaron la decisión del juez Fernández López y así lo expresaron en declaraciones a TN: “Es lamentable, pero estas son las leyes que tenemos en Argentina y era una posibilidad. Esperamos que esta decisión no siga entorpeciendo la causa”, señaló Vanesa Cáceres, mamá de Francisco, el primer caso registrado. Los familiares de los bebés muertos volvieron a solicitar la detención del ex ministro de Salud de la provincia de Córdoba, Diego Cardozo.

Pedido de detención del exministro

En tanto, Nayi señaló que la querella realizó otros planteos que deberá resolver el fiscal Garzón, para ampliar la imputación y volver a solicitar la detención del ex ministro de Salud de la provincia de Córdoba, Diego Cardozo.

"El fiscal tiene que resolver el pedido que elevé en representación de las madres respecto a la ampliación de imputación en contra de Diego Cardozo y el pedido de detención, porque los mismos elementos que llevaron a prisión y ampliar la imputación a Asís son los que que alcanzan también al ex ministro. Por otro lado, solicitamos la ampliación de imputación en contra de Brenda Agüero por alevosía y que todos los delitos cometidos tanto por ello como por el grupo de ex funcionarios imputados, sean enmarcados en un contexto de violencia institucional y de género", aclaró el letrado.

Por último, informó que se están realizando en el marco de la investigación, una pericia multidisciplinaria sobre los 13 casos involucrados, que incluyen cinco bebés muertos y ocho que sobrevivieron.

El estudio permitirá determinar la situación procesal de Brenda Agüero que sigue detenida por homicidio. "Se está determinando el perfil de comportamiento criminal vinculado a Brenda Agüero, analizando todos los expedientes para determinar si existió o no la serialidad".

Es de destacar que en la causa hasta el momento, los nueve imputados son, además de Agüero y Asís, el ex ministro de Salud Diego Cardozo, el ex secretario de Salud, Pablo Carvajal, ex vicedirector del hospital Alejandro Salama y las exjefas de áreas del hospital, Marta Gómez Flores y Adriana Morales, la ex vicedirectora médica del Neonatal, Claudia Ringelgheim, y la ex jefa de Enfermería, Alicia Ariza, todos ellos por incumplimiento de deberes de funcionario público y/o por falsedad ideológica.