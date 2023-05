Cadena nacional: somos más 46 millones de prójimos

Hacernos cargo de Dios nos hace hacernos cargo de sí mismos. ¡Habilitar el lugar del otro… clausurado por tantas miradas!

Después de la “muerte de Dios” en la muerte del otro Caín responde a la inquietud de Dios: "¿Acaso yo soy guardián de mi hermano?" (Gn 4,9)

¡En el mundo hay muchos “necesitados”!

¡Necesitados del otro!

Todo lo somos todos…

Los más “débiles” se fortalecen “prójimo”.

Compartir nos hace necesarios…

Como soy me hace responsable del otro.

La dignidad del otro confiesa lo que nos hace dignos.

La “normalidad” es el lugar del otro.

El otro es insustituible.

Foto: Juan Barros

“Yo pensé: «Voy a vigilar mi proceder para no excederme con la lengua; le pondré una mordaza a mi boca, mientras tenga delante al malvado». Entonces me encerré en el silencio, callé, pero no me fue bien: el dolor se me hacía insoportable; el corazón me ardía en el pecho, y a fuerza de pensar, el fuego se inflamaba, ¡hasta que al fin tuve que hablar! Señor, dame a conocer mi fin y cuál es la medida de mis días para que comprenda lo frágil que soy: Y ahora, Señor, ¿qué esperanza me queda?”

Salmo 39, Si no te encuentro en mí no te encuentro…

Un astronauta se sincera… “sé que los que creen conocerme a fondo, piensan de mí que, desde que volví de la luna, como si habiendo contemplado a los hombres desde tan arriba hubiese descubierto su tamaño verdadero, he caído en la misantropía.

Si algo aprendí no fue sobre la luna sino sobre mí mismo. Supe que si el conocimiento tiene un límite, es porque los hombres, adonde quiera que vayamos, llevamos con nosotros ese límite. Es más: nosotros somos ese límite.

Si hubiese hombres en la luna, como los había en África y en América, los reduciríamos a la esclavitud o acabaríamos con ellos. Si los hombres fuesen mejores, tal vez hubiese valido la pena ir a la luna. ¿Para qué ir tan lejos a develar misterios si lo más cercano yo mismo por ejemplo, es igualmente enigmático?”

“Ligustros en flor”

“Lugar” - Juan José Saer

Foto: JB.

* Juan Barros energizante natural. Apto para todo público.