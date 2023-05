Preocupa la amenaza de paro total de subtes

El próximo lunes podría haber un paro total de subtes si hasta este viernes la empresa concesionaria lo les devuelve a los trabajadores de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro las sumas descontadas en los haberes por los días de paro realizados.

"Los trabajadores continuaremos con el plan de lucha realizando este próximo lunes 15 medidas de fuerza que afectarán y paralizarán las seis líneas de subterráneo y el Premetro si la empresa no devuelve para este viernes 12 los salarios descontados ilegalmente", puntualizaron desde Agtsyp.

El conflicto lleva varias semanas. El gremio de los metrodelegados exige que la empresa reduzca la jornada laboral para minimizar la exposición de los trabajadores y los usuarios al asbesto, presente en las unidades.





uD83DuDCE2 En la conferencia de prensa del día de hoy denunciamos los descuentos salariales ilegales que percibimos lxs trabajadorxs del #subte en el marco de nuestra lucha por los #2francos para reducir la exposición al #asbesto

Si no hay respuesta, habrá medidas en todas las lineas pic.twitter.com/gk0Qaf3DKQ — Prensa AGTSyP (@prensadelsubte) May 11, 2023

"En el lapso del último mes y medio los paros fueron acompañados por bloqueos y aperturas de molinetes, en las que participaron personas que se ausentaron de sus tareas, por lo cual tuvieron descuentos en la liquidación de haberes del mes de abril. Cabe aclarar que esta situación involucra a menos del 6% de la dotación total de la empresa. Los descuentos corresponden a ausencias no remuneradas y a que las personas alcanzadas no trabajaron su jornada en forma completa", remarcaron desde la concesionaria.



"Exigimos la desabestización integral de la red y la reducción de la jornada. No sólo no da respuesta sino que avanzan con amenazas de sanciones injustificadas y descuentos ilegales de cientos de días de salario sobre cientos de trabajadores. Además viene incumpliendo con la apertura de la discusión paritaria vencida desde el 28 de febrero", aseguraron desde la Agtsyp.

Además, a través de una comunicado difundido ayer, la empresa anunció que "lamenta la actitud intransigente del sindicato que imposibilita el diálogo y afecta tanto a los usuarios como a los trabajadores".