Día del Himno Nacional: seis notas que deberíamos conocer

“Juremos con gloria morir”. Buena lección para un país que actualmente transita un momento complicado. El panorama por aquel incipiente tiempo revolucionario de las primeras décadas del siglo XIX, época de la composición del himno, tuvo en la canción patria un mandato sagrado.

El himno actuó como una proclama convergente de unión. No éramos todavía independientes. No estaban muy claros los límites administrativos y políticos del futuro estado. No teníamos una constitución nacional. Discutíamos la nueva forma de gobierno. Nos costaba armar un ejército nacional. No teníamos una moneda propia, pero sí existía una férrea vocación general de que aún, sacrificando la honra, bienes, familia, y despojados de cualquier vanidad, valía la pena morir con gloria para alumbrar la libertad.

Esa intención motivó un himno. Un juramento hecho canción que identificaba y predisponía a abrazarnos en pos de luchar por el objetivo común. Esos símbolos fundantes pudieron más que cualquier cargo, elección, documento o remuneración. No teníamos nada asegurado. Pero había vocación y entrega. Fue cuando un símbolo nos unió: el Himno Nacional.

El Día del Himno Nacional se conmemora el 11 de mayo en recuerdo a esa misma fecha de 1813 cuando la Asamblea General Constituyente del XIII aprobó la marcha patriótica creada por el abogado Alejandro Vicente López y Planes y el músico catalán y director de la orquesta del primer teatro que hubo en Buenos Aires, Blas Parera.

Existía un pedido previo del Primer Triunvirato (Manuel de Sarratea –Feliciano Chiclana – Juan José Paso, luego reemplazado por Pueyrredón) al Cabildo de Buenos Aires del 22 de julio de 1812 donde solicitaba crear “una marcha de la patria” que oficiará de himno para despertar la conciencia independentista, y que debería entonarse en todos los eventos públicos y culturales. Sería cantada de pie, a cabeza descubierta y en todas las escuelas. Fue así como el himno argentino fue consagrado el 11 de mayo de 1813 con el nombre de “Marcha Patriótica”.

Deberíamos referirnos también a otras intenciones previas a aquel 11 de mayo de 1813. Es justo exponer que siempre hubo vocación de resaltar el clamor patriótico por medio de una canción. Apenas asumida la Primera Junta de Mayo ya hubieron pedidos de un himno, y un antecedente concreto fue un poema que apareció en la “Gazeta de Buenos Ayres” (15 de noviembre de 1810) evocando a La Marsellesa (himno francés reconocido como un emblema de los movimientos revolucionarios) en donde se sostenía: “a la lid tremenda que va a destruir a cuantos tiranos ósenla oprimir”. Se atribuye la letra a Esteban de Luca y fue un texto compuesto en honor al triunfo en la batalla de Suipacha (7 de noviembre de 1810).

Antecedentes

Un nuevo antecedente del actual himno nacional fue elaborado por el cura franciscano Cayetano Rodríguez (1761 – 1820), a pedido del regidor del cabildo Manuel García, que en 1812 también hacía alabanzas al rompimiento de cadenas monárquicas y ponderaba la acción de la Junta de Mayo, y aunque no quedaron demasiados vestigios escritos de la propuesta, sí es confirmado que la música también habría pertenecido a Parera.

Habrá otro registro que se conservó, y fue cuando el 24 de mayo de 1812 se presentó en la "Casa de Comedia" de Buenos Aires la obra teatral de Luis Ambrosio Morante: "El 25 de Mayo". El final de la obra concluía con una exaltación coreada por los mismos actores. El himno rescataba el espíritu guerrero de la gesta de mayo, donde se estimulaba a morir con gloria sin importar la oposición de dios o Fernando. La tradición nos contará que el propio Vicente López y Planes fue un concurrente a la velada y que tras esa inspiración decidió escribir las estrofas del himno nacional.

El himno de Vicente López y Planes venció a muchos avatares que se opusieron a su original composición. Desde el comienzo tuvo que competir con aquella versión de Fray Cayetano Rodríguez. Pero además debió sortear los intentos de reconciliación con España de quienes no estaban convencidos de la patriada emancipadora, a tal punto que se entonaba cuando todavía flameaba la bandera imperial española y “la blanca celeste” era aún discutida. Vicente López y Planes.

Su letra era sustancialmente antiespañolista y antiimperialista. Las presiones interesadas sugerirán que había que adecuarla a los tiempos imperantes. Por ejemplo; Inglaterra se oponía vigorosamente a todo intento de autonomía de las colonias españolas por su alianza con España en la guerra contra Napoleón, mientras su embajador Lord Strangford reclamaba al gobierno de Buenos Aires: "Lo loco y peligroso de toda declaración de independencia prematura". De ahí que desapareciera la estrofa: "Se levanta a la faz de la Tierra una nueva y gloriosa Nación".

Composición, definición y reversiones

El himno original era mucho más largo al que entonamos actualmente. Fue reducido a partir de 1900 por pedido de Julio Argentino Roca. Nació como expresamos, con el nombre de “Marcha patriótica”, luego se transformó en “Canción Patriótica Nacional” y posteriormente una publicación en 1847 lo llamó “himno argentino”, nombre que ha conservado.

Será Juan Pedro Esnaola quien reconstruyó las pérdidas originales letras del himno de Vicente López y Planes. El arreglo musical orquestado definitivo, con una versión más armónica, llegará en 1860 por encargo del director de Bandas Militares. Fue esa versión la que se trasformó en Himno Nacional Argentino durante 1928, confirmado por Decreto Nacional Nº 10.302 en 1944.

Atrás habían quedado las desaparecidas estrofas originales de aquel himno largo que citaba “los bravos (argentinos) que unidos juraron su feliz libertad sostener, a esos tigres sedientos de sangre (españoles) fuertes pechos sabrán oponer". Lejos quedó también esa primera presentación en lo de Mariquita Sánchez, inmortalizado una vez más por otro cuadro de Pedro Subercasseaux (1909) donde salen pintados como en una especie de homenaje imaginario hasta San Martín y Remedios. No tan atrás se presentará una versión contemporánea de Charly García; y luego una emocionante sucesión de versiones en la voz de distintos artistas argentinos. Primera presentación en lo de Mariquita Sánchez.

Siempre será el Himno. El presente nos encuentra entonando muchas veces una síntesis breve con un emotivo tarareo que culmina en el simbólico “juremos con gloria morir”. Seguramente un espontáneo grito entre la concurrencia de ¡Viva la patria! anticipará un coro de aplausos. Emoción y lágrimas cubrirán la circunstancial escena. Es lo que despierta el Himno. El símbolo patrio que más nos une, junto al celeste y blanco de la bandera. Ojalá se repitiera mucho más seguido y no solo en significantes conmovedores eventos deportivos que no dejan de cautivarnos a todos.