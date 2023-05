Fue concejal del PRO, camarero en Italia y volvió para ser candidato de Javier Milei

La política, como la vida, tiene muchas vueltas. Así parece entenderlo Raúl "Lalo" Bonino, joven dirigente de Rafaela, ciudad ubicada a 120 kilómetros al oeste de Santa Fe, que luego de elegir exiliarse para "desintoxicarse" de los problemas argentinos, fue camarero en Italia, pero ahora decidió regresar para militar las ideas de Javier Milei y convertirse en candidato a intendente por el espacio Fuerza Liberal.

"Es hora de que seamos libres. Es hora de caminar el camino de la libertad. Es hora de que volvamos a ser Rafaela”, pronunció hace algunos días Raúl Bonino cuando difundió en sus redes sociales un vídeo con la novedad de su regreso a la arena política. En ese momento prefirió no adelantar nada acerca de la decisión que, según relata a MDZ, meditó durante mucho tiempo y consensuó con sus afectos: difundir el pensamiento de Milei y ser candidato. Ir en la búsqueda de los desencantados de los partidos tradicionales y la "casta".

Durante la pandemia, a finales del 2021, fue cuando decidió que necesitaba cambiar, alejarse de Rafaela, ciudad de la que llegó a ser concejal del PRO y presidente del Concejo Deliberante, dejar Argentina, sus seres queridos y emprender un nuevo rumbo personal. "Quería despojarme de todo y empezar otra vez, volver a ser nadie", contó acerca de la decisión que a comienzos del 2022 lo llevó a San Remo, pueblo pequeño de 50.000 habitantes de Italia.

Bonino junto a Frigerio en 2021.

Fue allí donde luego de realizar un curso básico de italiano y redactar un curriculum consiguió empleo en el restaurante de un hotel. "Fui camarero, pero en realidad hice un poco de todas las tareas que se necesitaban", recuerda sobre su estadía que duró un año y que le permitió recorrer un país y una cultura que desconocía.

"Me convocaron cuando todavía estaba en Italia, pero inmediatamente le dije que no, que no me interesaba", cuenta a MDZ Lalo Bonino sobre el ofrecimiento que surgió de parte de un amigo que ya venía con alguna participación en el sector del economista.

A comienzo del 2023 regresó a Argentina, con la idea de volver a Italia, pero entre la familia y la política volvieron a torcerle la decisión. Durante el verano retomó las conversaciones con sus ex socios de Cambiemos e incluso se fotografió en el despacho del intendente de Rafaela, el peronista Luis Castellano, lo que generó diversas especulaciones. Pero no.

"Es hora de decirle basta a los que hace 30 años que vienen gobernando. Es hora de decirle basta a los que sólo están juntos por el cargo. Es hora de que los ciudadanos de bien se encuentren defendidos en contra de los delincuentes. Es hora de que seamos libres. Es hora de caminar el camino de la libertad. Es hora de que volvamos a ser Rafaela” dice en el video de su regreso.

Bonino criticó la "estafa ideológica" que significa el frente Unidos para Cambiar Santa Fe con sectores que nada tienen que ver y reconoció la candidatura a intendente por el espacio Fuerza Liberal. "El espacio de Javier Milei me pareció lo mas coherente y donde me siento mas cómodo", y aseguró que buscan seguir ampliando.

Aún sin tener en claro si el economista los respaldará y cómo, Bonino subrayó como positivo "el sinceramiento de la política, la reivindicación de poder expresar cosas que antes eran taboo, como por ejemplo, dolarización, reducir el estado, rever el sistema universitario, avanzar en la reforma laboral. Son temas que nadie se animaba a abordar", finalizó expectante por el proceso electoral que se avecina y la posibilidad concreta de representar las ideas ultraliberales.