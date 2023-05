Avanza el proyecto para agilizar el acceso a la escritura de tierras en Mendoza

Un proyecto será presentado de manera formal en la Legislatura provincial a más tardar en un mes. El objetivo de fondo consiste en lograr que todas aquellas personas que por distintos motivos sean propietarias de un terreno sin contar con la escritura formal y definitiva que lo avale, puedan lograr hacerlo de manera más ágil y con el adecuado seguimiento procedimental para acceder a esos papeles clave. Todo comenzó luego de que desde el Colegio de Agrimensura de Mendoza, el Colegio Notarial y el Registro de la Propiedad Raíz, acordaran sentar las bases de una revisión completa en las normas nacionales y provinciales vigentes en este aspecto, para avanzar así en la creación del llamado "Proyecto de Regularización y Saneamiento de Títulos".

Para avanzar con la planificación de la propuesta, desde el colegio que representa a los/las profesionales de la agrimensura de Mendoza llevaron adelante un relevamiento en el territorio provincial para saber a ciencia cierta cuál es el porcentaje de parcelas que del total, aún no cuentan con una escritura formalizada. De los primeros resultados se desprendió, por ejemplo, que de las 738 mil parcelas de tierra en las zonas urbana, rural y de secano hay al menos 100 mil que no están escrituradas. Esa cantidad equivale al 13,5% del total de territorio habitado en la provincia y genera, entre otros aspectos, que las personas que han heredado o que tienen una escritura provisoria de su propiedad, no puedan por ejemplo, acceder a un crédito para hacer cualquier intervención o simplemente, venderla.

El proyecto que busca tener apoyo

"El objetivo del proyecto es que todas las personas que no tienen la escritura de su propiedad puedan contar con un sistema más ágil y más información para poder obtener ser titular de manera definitiva de esos terrenos que le pertenecen. Hay personas que hace 20 años que tienen la posesión de un terreno pero que por no pudieron o no supieron, por ejemplo, tramitar ante un juez el título", indicó a MDZ, Javier Oyhenart, presidente del Colegio de Agrimensura de Mendoza.

Una de las primeras leyes sobre las cuales los profesionales hicieron foco, fue la llamada Ley Pierri (N°24.374), una norma con llegada Nacional que establece los procesos de regularización dominial de las propiedades. A esa revisión de las normas vigentes, se sumó la Ley Provincial N°8475, que estipula la adhesión de Mendoza a la reglamentación Nacional. Esa ley fue promulgada el 24 de noviembre de 2012 y es la que regula las bases de la regularización dominial de quienes poseen un terreno y necesitan tener su escritura en mano.

Ahora, lo que se busca con el proyecto que en primera instancia ya está en manos del senador radical Marcelo Rubio , es lograr achicar los tiempos para que los/las propietarios de esas 100 mil parcelas cuenten de manera definitiva con el título de su propiedad. Se trata de parcelas que van desde los 200 metros hasta una hectárea, aseguró Oyhenart y destacó que dentro de estos trabajos ya se han sumado otros actores además de los ya mencionados. Son referentes en materia de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) y la Dirección de Cooperativas de la Provincia.

El proyecto ingresaría en un mes a la Legislatura de Mendoza.

En ese sentido, la idea es lograr que todos los avances para lograr aplicar este servicio social desde la agrimensura, sean consensuados y trabajados desde todos los frentes posibles. "Hay muchas cooperativas de vivienda en Mendoza cuyos vecinos no pueden escriturar y nos vienen a pedir ayuda a nosotros. Son unas 120 cooperativas", indicó el presidente del Colegio de Agrimensura y añadió que es muy posible que el proyecto sea presentado a principios de junio de este año.

Oyhenart aclaró que este cambio en el sistema busca hacer un aporte a toda la sociedad, ya que no solo los beneficiarios particulares podrán agilizar su acceso a la escritura de su propiedad, sino que la provincia ampliará su cobertura de recaudación en la medida que haya más personas registradas que requieran solicitar servicios públicos.

Esta propuesta viene a ubicarse en el marco del llamado Programa de Agrimensura al Servicio de la Comunidad, impulsado por el colegio de profesionales de esta área. "Hace poco, por ejemplo se brindó asesoramiento a la comunidad de General Alvear. Son personas que poseen fincas en el secano y que han adquirido sus terrenos, por ejemplo a través de amigos y no tienen muy claro la importancia que reviste contar con la escritura para acceder a un crédito y mejorar sus casas o tener servicios básicos", ejemplificó el presidente del Colegio de Agrimensura de Mendoza. Ahora, el desafío es lograr avanzar en el tratamiento de la propuesta en los recintos legislativos.