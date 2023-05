Fin de semana largo: el dato que más sorprendió del turismo en Mendoza

El feriado continúa con la conmemoración del Día del Trabajador este lunes. Sin embargo, los datos turísticos ya han dado que hablar desde hace días y se puede decir que Mendoza redondea un fin de semana largo con buenos datos turísticos.

Según informó la CAME, a la provincia llegaron 53.000 turistas a la provincia con un promedio de estadía de entre 3 y 4 días y gastos de $11.000 por día.

El principal foco de afluencia turística estuvo apuntado a, como cada fin de semana, el público chileno que cruzó antes del cierre del paso Cristo Redentor y también en los turistas brasileños.

Sin embargo, el dato que sorprendió lo trajo la Maratón Internacional Mendoza que tuvo lugar este fin de semana en la provincia y en la que participaron miles de corredores mendocinos, argentinos y extranjeros.

Según la CAME, se destacó y sorprendió la presencia de turistas provenientes de Etiopía y Kenia. Esto llamó poderosamente la atención ya que no es usual este tipo de visitantes en la provincia, aunque se reconoció que el motivo fue la competencia deportiva y no una tendencia turística. También hubo una fuerte presencia de peruanos.

Las reservas se vieron casi completas en el Gran Mendoza con un 90% de ocupación y 85% en Potrerillos.

Este lunes, la ministra de Turismo y Cultura de Mendoza, Nora Vicario declaró al respecto: "Mendoza ha colocado la Cultura y el Turismo en la agenda pública del gobierno con excelentes resultados en 2022 y muy buenas proyecciones para 2023. Trabajamos de manera transversal con el resto de las áreas de gobierno, municipios y el sector privado. La Cultura volvió a estar en el centro de la escena, junto a artistas y realizadores. Durante 2022 la provincia fue escenario de importantes producciones audiovisuales que, en 2023, vieron la luz y han sido aclamadas por el público. Logramos avances en promoción turística, conectividad, infraestructura y servicios, lo que fortalece a un movimiento turístico permanente y una tendencia de crecimiento en el sector con picos que han superado el 90% de ocupación turística en Mendoza”.

“Seguimos impulsando una agenda cultural, turística, deportiva y del vino y un destino atractivo todo el año, recibiendo a importantes actividades internacionales como la MIM que se corrió ayer en Mendoza, el mundial Sub20 que comenzará este mes, recibiremos a los Pumas y al Premier Padel, entre muchas actividades que representan un gran movimiento turístico y a su vez posicionan a Mendoza como destino atractivo para realizar importantes actividades internacionales”, finalizó Vicario.

En el discurso de la apertura de Sesiones que dio el gobernador Suarez este lunes, se rescató que: El 2022 fue el año de la recuperación turística, con una llegada de 3.5 millones de turistas a la provincia. El comportamiento de los principales fines de semanas largos del 2022 ha estado en promedio 4 puntos por encima del año 2019, con una ocupación del 87%.

Comparando las llegadas de vuelos nacionales a la provincia entre los años 2019 y 2022, las operaciones se han recuperado 79% en promedio durante el Si bien estos números corresponden a todo el año 2022, si se toma solo en cuenta el último mes del año, la recuperación de los vuelos internacionales y nacionales ha sido del 100% con un crecimiento del 1%.

"Mendoza recuperó todas sus rutas internacionales desde y hacia importantes hubs turísticos como Sao Paulo, Santiago de Chile, Panamá, Lima y Río de Janeiro. Además, los destinos nacionales de cabotaje recuperados fueron: Buenos Aires, Mar del Plata, Córdoba, Bariloche, Salta, Neuquén, Comodoro Rivadavia, Jujuy, Rosario. Mendoza cuenta con más de 182 vuelos semanales entre cabotaje e internacionales", indicaron en Turismo este lunes.

Durante el 2022 el aeropuerto de Mendoza ocupó el primer lugar del interior del país en llegada de turistas internacionales. Con un registro de 76.700 arribos.

También, integró con Buenos Aires la ruta aérea más vendida de Aerolíneas Argentinas en 2022.