Qué tienen que saber los chicos: un grupo de expertos elaboró una guía para padres

Muchas veces los padres estamos desorientados respecto a las cosas que nuestros hijos saben o no. A veces nos sorprendemos gratamente cuando los escuchamos hablar de un hecho histórico del que nunca hablamos en casa, o los descubrimos resolviendo operaciones matemáticas de cierta complejidad y nos preguntamos “¿en qué momento aprendieron eso?”

En otras ocasiones, en cambio, nos preocupamos cuando detectamos que les faltan habilidades que nosotros asumimos que ya deberían saber “¿por qué me preguntás la hora? ¿no sabés leer el reloj? Yo, a tu edad, ya sabía.”

Lo cierto es que el ritmo de vida, el trabajo y las jornadas extensas hacen que los padres estemos, generalmente, desconectados de lo que pasa en el mundo escolar de nuestros hijos.

Durante el 2020 y el 2021, tiempo en que las aulas se trasladaron a nuestras casas, muchos empezamos a mirar qué era lo que la maestra enseñaba y cómo lo hacía, para poder acompañar y sostener la escolaridad virtual, principalmente de los más chicos.

Se multiplican las anécdotas de esa época de madres que cuentan que les enseñaron a sus hijos a leer o a escribir, a multiplicar o a operar con fracciones. En este sentido, las familias cumplieron un importante rol de apoyo y acompañamiento: donde detectaban algo que su hijo no entendía o que debería saber y no sabía, buscaban los recursos para generar ese aprendizaje.

Si bien, en ese momento, este contacto con el mundo escolar se dio de modo obligado y en un contexto que todos preferimos olvidar, podemos rescatar el hecho de que conocer qué pasaba en clase fue una gran herramienta para ayudarlos y acompañarlos en la trayectoria escolar.

Aclaro también que no ignoro la realidad dramática de los miles de chicos que no contaron con adultos capaces de sostenerlos y que considero que el cierre de las escuelas fue una de las medidas más injustas, excluyentes y absurdas que tomó el gobierno nacional y del que fueron cómplices todas las jurisdicciones.

Dicho esto, no deja de ser algo positivo y útil que los padres sepamos qué deben saber nuestros hijos de acuerdo a su edad.

Por eso, seis expertos en educación, Guillermina Tiramonti, Ana María Borzone, Gustavo Zorzoli, Florencia Savarezza, Verónica Tobeña y Patricia Piccolini, todos miembros de la Coalición por la Educación, elaboraron la Cartilla de Logros de Nivel Primario en la que, con ejemplos bien concretos, se definen cuáles son los contenidos de lengua y de matemática que debe saber un chico al terminar cada año de la primaria. El documento abarca de primero a séptimo grado, aunque en algunas jurisdicciones la primaria alcanza sólo hasta sexto.

Consultado por MDZ, Gustavo Zorzoli, coautor del documento, profesor de matemática y exrector del Colegio Nacional Buenos Aires, explica que "la propia escuela y en especial el Estado deberían garantizar que las familias conozcan lo que sus hijos tienen que aprender a lo largo de la escuela primaria, de modo que se genere una una fuerza colaborativa entre los diferentes actores del sistema educativo y seamos capaces mejorar tanto la enseñanza como el aprendizaje de los chicos." Zorzoli tampoco ignora la realidad de aquellos que no cuentan con la formación suficiente para asistir a sus hijos en el proceso de aprendizaje, y, anticipándose, contesta la pregunta que, para muchos es incómoda: " Alguien puede pensar cómo puede impactar esta política en una familia cuyos miembros no tienen las herramientas para usarla, y la respuesta es que las aulas tienen una composición heterogénea que, seguramente, posibilita que madres y padres puedan discutir entre ellos y con los docentes y equipos directivos cuál es el estado de situación del grupo. Pero para eso tienen que saber qué pueden pedir que enseñe la escuela."

Derribando algunos mitos

El documento arranca tomando postura frente a una idea que los argentinos tenemos muy instalada en nuestro imaginario: que cada uno aprende a su ritmo. “Se argumenta", afirman los autores, “que cada niño tiene un ritmo propio de aprendizaje y que no se puede pretender que todos alcancen los logros esperables al mismo tiempo.”

Sin embargo, ellos sostienen que las cosas suceden de otra manera. “Ese argumento", dicen, "que puede ser aceptable considerando tiempos cortos (días, semanas), se desdibuja en tiempos más largos y se omite el papel activo que debieran tener los docentes en el proceso.” Tampoco dudan en poner de manifiesto las consecuencias dañinas de esta forma de concebir los aprendizajes. “El resultado está a la vista”, denuncian. “Hay chicos (muchos) que egresan de la escuela primaria sin saber leer ni escribir, ni hacer cálculos rudimentarios.”

La coautora del Cuadernillo, especialista en lingüística y Profesora de la Universidad de la Ciudad, Florencia Savarezza, explica a MDZ que "cuando se afirma que cada niño tiene su tiempo, se considera al aprendizaje como parte del proceso madurativo, como algo que va a suceder de forma natural, como crecer o caminar." Sin embargo, sostiene que "los procesos de aprendizaje son cambios de acuerdo a cuestiones del medio ambiente, es decir, algo totalmente distinto a lo madurativo, el niño necesita que alguna persona le enseñe para poder aprender."

Savarezza sostiene que "cuando se afirma que todo niño tiene su tiempo, se está esperando que sucedan cosas de modo casi mágico, y eso no van a suceder, porque, por ejemplo, aprender a leer no es propio de la especie. El cerebro no está preparado para leer, tiene que aprender, tiene que convertir ciertos circuitos cerebrales para algo que no está preparado, que es la lectura."

Finalmente, concluye "la escuela es un lugar donde los niños aprenden y donde hay un maestro que enseña, no que espera. Hay que recuperar esta idea de que el maestro enseña para que todos los niños puedan aprender. Y en eso consiste la verdadera inclusión, en que todos aprendan, no en que todos estén en la escuela."

Entonces, ¿qué deben aprender los chicos en cada grado?

El equipo de comunicación de Padres Organizados, colaboró en la difusión de este trabajo, elaborando una serie de placas para publicar en redes donde se resumen los aprendizajes de cada grado. Aquí van algunos ejemplos:

Primer grado

De acuerdo con los expertos, un alumno que termina primer grado debería saber escribir su nombre y el de sus amigos, escribir, leer y comprender oraciones cortas, usar la mayúscula en los nombres propios, entre otros saberes.

Respecto a matemática, tendría que poder contar hasta 100, leer y escribir los números que conoce, sumar y restar con ellos y también distinguir entre una semana y un año.

Segundo Grado

Al finalizar segundo grado ya debe ser capaz de leer un texto breve con entonación, comprenderlo y contar lo que leyó. También escribir un texto breve a partir de una consigna y reconocer las partes de un cuento.

Respecto a matemática, poder contar, escribir y leer los números hasta el 1000 y resolver mentalmente algunos cálculos.

Tercer Grado

A fin de tercero deberían poder leer fluidamente un cuento breve y describir su contenido. También debería poder escribir uno de su autoría, hacer un resumen, y localizar información en un texto, entre otras habilidades.

Respecto a matemática ya debería saber algunas tablas de multiplicar y realizar cálculos mentales simples, repartir en partes iguales, reconocer figuras geométricas o leer las agujas del reloj.

Cuarto grado

Al concluir cuarto grado debería, entre otras cosas, poder escribir textos más largos, narrar una película, tener un vocabulario rico y leer con fluidez y entonación.

Entre los saberes adquiridos en matemática deberían estar los números hasta el 100.000, la división por dos cifras, el uso de algunas unidades de volumen y peso, la utilización de fracciones y números decimales simples, y la capacidad de construir una circunferencia o un ángulo recto.

Quinto grado

Para fines de quinto grado debería poder realizar resúmenes, cuadros comparativos, utilizar conectores al escribir y conocer e identificar las partes de un libro.

En matemática ya debería utilizar los números hasta el millón, descomponer números, multiplicar por tres cifras, clasificar triángulos y hacer algunas operaciones con fracciones.

Sexto grado

Cuando un chico termina sexto grado, debería ser capaz de leer una novela, hacer búsquedas en internet para resolver tareas y escribir un texto argumentativo.

En matemática tendría que poder resolver cálculos combinados, operar con números decimales, reconocer divisores y múltiplos de un número, construir figuras geométricas a partir de datos y conocer equivalencias entre medidas de longitud.

Séptimo grado

Finalmente, al concluir la primaria o el primer año del secundario, dependiendo la jurisdicción, un alumno debería comprender un texto informativo o argumentativo largo y con varios puntos de vista y también escribir respetando la estructura del texto y siguiendo un hilo conductor.

En cuanto a matemática, ya debería ser capaz de comparar, ordenar, sumar, restar, multiplicar y dividir fracciones y expresiones decimales. También conocer las propiedades de los triángulos, calcular el área de una figura a partir de algunos datos y resolver problemas con distintas unidades de medida.

Para poder conoce de manera más detallada los contenidos de lengua y matemática esperados para cada grado, se puede acceder al la Cartilla de Logros de Nivel Primario completa en el siguiente link, también entrando a las redes de Padres Organizados: @PadresOrg en Twitter o @PadresOrgFed en Instagram.