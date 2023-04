Descanso sin culpa: tips claves para disfrutar los momentos de ocio

Actualmente vivimos en una sociedad donde la aceleración y la productividad son mandatos reinantes, por lo que muchas veces permitirse momentos de ocio sin sentir culpa resulta sumamente difícil. MDZ Radio dialogó con el coach Gastón Horodecki, integrante de la Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Coaching Ontológico Profesional, quien brindó una serie de recomendaciones para lograr un descanso adecuado.

“La idea de que siempre tenemos que hacer algo está sumamente ligada a la productividad, al deber de tener que ser productivos todo el tiempo, incluso cuando queremos descansar. Asociamos productividad a hacer muchas cosas, al multitasking. Luego nos encontramos con el sentimiento de no haber disfrutado nada”, remarcó el especialista.

El gran problema, según indicó Herodecki es que las personas no estamos “programadas” para descansar. “Lo ideal es encontrar el momento para hacerlo, para desconectarse. Mi habitualidad me va a llevar a estar revisando el reloj, el celular, los portales de noticias. Tenemos la idea de que sí o sí tenemos que programar actividades para el fin de semana largo o vacaciones”, sostuvo.

La clave, según el especialista, es preguntarse qué me gustaría hacer realmente, y qué condiciones tengo que generar para que eso pase. Además, destacó que muchas veces por presión no nos permitimos descansar, esto genera que nos llenemos de actividades sin razón.

“La culpa está vinculada con las normas impuestas. El aprendizaje es poder descubrir qué norma es la que estoy transgrediendo y revisar si esa norma me sirve, realmente me hace sentir bien y no está impuesta. A partir de allí puedo desactivar el mecanismo de culpa”, remarcó.

Además remarcó que los momentos de ocio se pueden programar. “Esto es sumamente necesario ya que si no lo hago, el día me va a pasar por encima. La dinámica actual de la rutina no me va a dar ese tiempo”, añadió.