Sorprendente descubrimiento en las profundidades del mar

Científicos hallaron el pez más profundo jamás registrado. Se trata de un pez caracol que nadaba a 8.336 metros bajo el nivel del mar. Este descubrimiento marcó el registro más profundo jamás captado por una cámara.

Anteriormente, el pez más profundo registrado se había visto a 8.178 metros de profundidad en la Fosa de las Marianas.

Este avance fue posible gracias a la tecnología utilizada por los científicos, quienes lanzaron una cámara autónoma "lander" en la fosa de Igu-Ogasawara, cerca de Japón. Fue así como lograron filmar al pez caracol, el cual estimaron que estaba en o "muy cerca" de la profundidad máxima a la que cualquier pez puede sobrevivir.

Imágenes del pez caracol vivo a 7500-8200 m en la fosa de Izu-Ogasawara

Foto: Universidad de Australia Occidental

"Si se bate este récord, solo será por incrementos diminutos, potencialmente por unos pocos metros", declaró el profesor Alan Jamieson, científico de las profundidades marinas de la Universidad de Australia Occidental.

El pez caracol forma parte de la especie Pseudoliparis, no obstante los científicos no capturaron un ejemplar para identificar plenamente al animal.

El anterior pez más profundo registrado en la Fosa de las Marianas fue identificado como un pez caracol de las Marianas, conocido por los científicos desde 2014. El pez caracol vive en la parte más profunda del océano, conocida como zona hadal, donde las profundidades alcanzan entre 6.000 y 11.000 metros y no penetra la luz, según la Asociación Nacional Oceánica y Atmosférica.

Según Jamieson, estos peces pueden sobrevivir en las profundidades del mar debido a las aguas que son ligeramente cálidas.

"Predijimos que el pez más profundo estaría allí y que sería un pez caracol", dijo Jamieson. "Me siento frustrado cuando la gente me dice que no sabemos nada sobre las profundidades del mar. Lo sabemos. Las cosas están cambiando muy deprisa".