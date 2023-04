A 20 años de la inundación en Santa Fe: el día que el agua y la impericia arrasaron con casi todo

En Santa Fe, 20 años después, y tal como cantó León Gieco junto a las familias damnificadas en festivales improvisados para reunir alimentos y frazadas, "todo está guardado en la memoria". Y quizás esa sea la victoria más importante para aquellas personas y organizaciones que durante más de dos décadas lucharon y se encargaron de sostener el reclamo de verdad y justicia.

Desde el 2003 abril en Santa Fe es diferente, el mes otoñal representa otra cosa para los vecinos de la ciudad que, directa o indirectamente, fueron afectados por la peor catástrofe hídrica que se tenga registro. Nadie olvida. Ninguno puede borrar la cabeza qué estaba haciendo un 29 cuando las aguas del río Salado irrumpieron, primero en la zona norte, escalaron por todo el cordón oeste hasta llegar al micro y macro centro.

Las causas naturales sumado a la impericia de la clase dirigente gobernante y la falta de un plan de evacuación fueron la combinación de un desastre que se podría haber evitado. Un tramo inconcluso de la obra de Avenida Circunvalación en el noroeste de la ciudad, cuyo objetivo era vial y de defensa, quedó sin finalizar y fue el resquicio que encontró la voracidad del Salado para llevarse casi todo por delante.

Mientras el intendente de la ciudad, Marcelo Álvarez, pedía a través de los medios de comunicación tranquilidad a la población y aseguraba que el agua no ingresaría a la ciudad, a las pocas horas cientos de familias tuvieron el agua dentro de sus viviendas. Perdieron todo en un abrir y cerrar de ojos. Salvaron lo poco que pudieron. Nadie avisó.

Un tercio de la ciudad de Santa Fe se inundó y la furia del río Salado arrastró a 40 barrios, superando los 150.000 damnificados que quedaron sin ningún tipo de destino. Perdidos, incomunicados, sin saber qué hacer ni dónde ir. La provincia conducida en aquel entonces por Carlos Reutemann no tuvo un plan de evacuación ni contingencia. Para las autoridades, las víctimas fatales fueron 22, pero las organizaciones sociales contabilizaron 158.

El desamparo hizo que en un principio cada uno busque resguardar todo lo que pudiera. Afectos y objetos materiales. Los techos que no quedaron tapados por el agua fueron utilizados como deposito y se convirtieron en lugares a resguardar por miedo a robos y saqueos. Entre vecinos hacían guardias, mientras esperaban que los gomones del Ejercito repartieran alimentos para pasar el día.

La lluvia que no daba tregua, el frío que calaba los huesos, el hambre, la desesperación, incertidumbre, miedo, gente caminando sin rumbo con la mirada pérdida, las sirénas de las ambulancias y la policía, los helicópteros fueron el desolador paisaje que vivió Santa Fe a finales de abril y principios de mayo.

Las mujeres y niños y ancianos fueron recluidos en improvisados centros de evacuación. Clubes y escuelas se convirtieron en los refugios donde pasar días enteros conviviendo con gente descocida, pero con las mismas necesidades y angustia.

Dos décadas después, Santa Fe se rinde homenaje a sí misma, hace instrospección, se piensa, siente y recuerda el sufrimiento de toda una ciudad, reafirma el dolor por las cientos de personas que fallecieron durante la inundación y sigue reclamando: "memoria, verdad y justicia".

Marchas, actos y concentraciones

Vecinos y damnificados por la inundación de Santa Fe instalaron el jueves por la noche la "Carpa Negra por la Dignidad", símbolo de la tragedia sufrida hace dos décadas para comenzar las actividades conmemorativas.

En ese marco, el viernes 28 se presentará el libro "Río Salado 2003" con una ronda de lecturas en la Plaza 25 de Mayo, a partir de las 16:30 horas.

El sábado 29, a partir de las 17, en Plaza 25 de Mayo se realizará el acto central donde se leerá un documento, se recordará a los fallecidos y se insistirá con el pedido de Justicia. Previamente, las organizaciones barriales, políticas y vecinales se reunirán para marchar juntos hasta Casa de Gobierno donde se montará el escenario.

La causa judicial de la inundación

Las responsabilidades políticas en torno a la causa inundación son uno de los reclamos que continúa movilizando a las familias damnificadas. Muchos de ellos incluso ya fallecieron. El entonces gobernador de Santa Fe, Carlos Reutemann, nunca fue imputado ni siquiera citado por la justicia.

“Que yo sepa, en lo personal no he tenido ninguna información de este tipo, a mi absolutamente nadie me ha avisado”, dijo Reutemann en una conferencia de prensa consultado acerca de si tenía informes previos que hubieran alertado por la inundación.

Por su parte, Edgardo Wilfredo Berli (exministro de Obras Públicas), Ricardo Ángel Fratti (exdirector de Obras Públicas) y Marcelo Álvarez (exintendente de Santa Fe) fueron los únicos condenados por el hecho, por el delito de estrago culposo agravado por el resultado de la muerte de dieciocho personas.