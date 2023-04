Ostropolsky: "Es más fácil emigrar a Israel ya que las trabas de ingreso son menores"

Ayer 26 de abril se conmemoró el 75 aniversario de la fundación del Estado de Israel que tuvo lugar en 1948. Hablamos con el cónsul honorario en Mendoza, Andrés Ostropolsky, sobre las potencialidades y oportunidades que tienen muchos jóvenes que emigran hacia ese país.

- Esta fecha es importante para la comunidad y para el mundo entero. ¿Podrías mencionar algunos detalles importantes acerca de la proclamación del Estado de Israel y su impacto a nivel mundial?

El 75 aniversario de la creación del Estado de Israel es una fecha patria que surge en el año 1948 a partir de la resolución de las Naciones Unidas a través de la cual, se le daba a Israel la potestad de pasar de ser un mandato británico a formar un Estado. Pasó mucha agua bajo el puente y hoy Israel exhibe al mundo una democracia única en Medio Oriente, es una democracia plural con disidencias internas como toda democracia pero firmemente arraigada y con logros que, para un estado de 75 años, son muy remarcables. Hay muchos avances en medicina, innovación, tecnología, manejo de recursos hídricos, universidades. Se ha generado un estado abierto al mundo.



- Mencionabas estos logros tecnológicos relacionados también a los recursos hídricos y hace poquito tuvimos también una visita en Mendoza por este tema que tuvo como foco el agua. ¿Qué nos podés contar respecto a eso?

Eso es parte de un plan de diagnóstico para tomar decisiones estratégicas mediante el cual Mendoza se ha vinculado con la empresa de agua Mekorot. El gobernador Rodolfo Suárez junto al Superintendente General de Irrigación, Sergio Marinelli, en el año 2022, visitaron el Estado de Israel y a partir de ahí, se empezó a trabajar en un acuerdo que, no solamente incluyó a la provincia de Mendoza sino también a la provincia de San Juan, para poder diagnosticar y proponer soluciones que tiendan a eficientizar el agua frente a un contexto de escasez natural y cambio climático que nos obliga a tomar este tipo de medidas. Hace seis meses que los técnicos israelíes junto a mendocinos y sanjuaninos están trabajando en equipo. Debo decir que el comentario de los técnicos de Israel es que están admirados por el gran profesionalismo y conocimiento en la materia de los técnicos argentinos. Están muy a gusto y conviven muy bien.



- Hoy le toca ser parte de uno del segundo cuerpo consular más grande de Argentina. ¿Cómo están trabajando?

Tenemos la suerte de que la provincia posee un cuerpo consular muy numeroso y sobre todo muy activo. Todos los miembros de los países representados en Mendoza tienen muy buena predisposición, hay mucha actividad y tenemos un grupo muy cohesionado que trabaja en sentido unívoco en favor de generar mejoras en las relaciones entre Mendoza y cada uno de los países representados. Si bien lo hacemos de manera conjunta después cada uno de manera individual tiene sus actividades.



- En vendimia hubo una experiencia que tenía que ver con las oportunidades sectoriales mencionadas anteriormente. ¿Cómo fue esa experiencia, se va a replicar en oportunidades futuras?

Tuvimos una muy buena experiencia, la agenda de vendimia nos dio lugar a la presentación de propuestas a los embajadores que visitaron la provincia. Logramos mostrar oportunidades sectoriales, que los visitantes que vengan a la Fiesta de la Vendimia, que está centrada básicamente en la industria vitivinícola, puedan ver otros aspectos de Mendoza que también son admirables y están creciendo. Se invitó a tres sectores, el audiovisual, Hitech y universidades.



- Debido a la crisis que sufre el país, hay muchos jóvenes que deciden emigrar. Israel es uno de los lugares elegidos por muchos jóvenes porque o van a estudiar o se van a desarrollar profesionalmente. ¿Hay más posibilidades que en otros países?

Puede ser, quizás es más fácil que en otros países que están en Europa donde las trabas de ingreso son mayores. Israel por definición es el estado judío y cualquier judío del mundo que quiera emigrar es bienvenido. Debe inscribirse en un programa de migración y puede irse a vivir el Estado de Israel. Eso incluye una recepción que implica que, si la persona no tiene los medios, le dan casa, comida, educación, le enseñan el idioma y lo preparan para estar inserto en el mercado laboral. A partir de ahí, esta persona pasa a ser un israelí más y a desarrollar su actividad de forma normal.

Israel, al ser un centro tecnológico y un centro de innovación, recibe mucha gente de distintas partes del mundo. Las ciudades como Tel Aviv que tienen una vida cultural nocturna muy llamativa es elegida por gente de todo el mundo que no es judía. Desde hace varios años es un crisol de raza. Es muy interesante ver los resultados que eso genera... es un poco lo que nos pasó en Argentina con las distintas mezclas de inmigrantes que venían y desarrollaban sus actividades.



- ¿El Estado de Israel es muy elegido por los jóvenes?

Israel tiene varias universidades con muchos programas y hay estudiantes que hacen su carrera o doctorado y vuelven a sus países. Hay empresas tecnológicas vinculadas con Europa y Estados Unidos que tienen sede en Israel.



- Durante la pandemia de covid observamos que muchos de los hallazgos científicos se generaban en Israel. ¿Es un estado que potencia la industria del conocimiento y la investigación?

Creo que tiene que ver con el punto de vista del israelí, el israelí está acostumbrado a buscar soluciones. Hay un dicho que dice que Israel está bendecido por la falta total de recursos, eso hace que los israelíes permanentemente tengan que buscar soluciones alternativas y pensar de una manera más allá de lo que el sentido común indica. Hay una industria de la innovación muy pujante y creciente. Eso ayudado por un sistema que entendió que esa industria de la innovación debía ser empujada y apoyada. Se generan fondos para investigación y desarrollo, cuando finalmente llega a una patente, esa patente genera los recursos necesarios para retroalimentar de vuelta a la investigación y desarrollo, es un trabajo sistémico. Un investigador desarrolla su vida siendo investigador y ofreciendo los inventos que tiene al mundo.



- Estos últimos años hemos sido testigos de varios avances que se han dado en causas que han sido históricas. ¿Cómo ves a la sociedad argentina respecto a estos temas, pensás que ha habido algún cambio en cuanto a la percepción que tiene la sociedad sobre los hechos trágicos ocurridos en la AMIA y embajada de Israel?

Estos hechos ocurridos en el 92' y en el 94' en Argentina se encargan de brindar material que no solamente es de difusión, sino educativo para que esto no vuelva a suceder, parte de la filosofía que habla que la educación hace libre a las personas. Poder transmitir, educar y tener la posibilidad de contar lo que pasó es la única manera en la cual las sociedades aprenden sobre sus propios errores del pasado y también sobre las virtudes. La educación es el capital más preciado que puede tener un ser humano y que nadie nunca se lo puede quitar.