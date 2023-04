Día Mundial de la Marihuana: la historia detrás del 420 y las trabas en su industria

El 20 de abril se celebra el Día Mundial de la Marihuana, en conmemoración al consumo de la planta de Cannabis. En el marco de dicha fecha, MDZ Radio dialogó con Pablo Fazio, presidente de la Cámara Argentina del Cannabis, quien explicó el origen de la conmemoración y del famoso “420”. Además detalló la situación actual en Argentina en cuanto a la legalización de su consumo y la producción.

“El origen de esta fecha se da en la década del 60, principios de los 70’, cuando a modo de protesta un grupo se juntó en un pueblo de San Francisco en Estados Unidos a fumar marihuana, pidiendo por la legalización. Allí el 420 quedó instalado como un icono cannábico. A raíz de esto se tomó como referencia para los movimientos de lucha por los derechos civiles en torno a la despenalización del consumo de sustancias, especialmente la marihuana”, explicó el especialista.

Con respecto al consumo en nuestro país y su legalización, Fazio remarcó que actualmente se encuentra la Ley 27350, que “establece el marco regulatorio para la investigación médica y científica del uso medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor de la planta de cannabis y sus derivados”. La misma, según indicó, permite poner en marcha cultivos con fines de investigación y acceso. En función de esto, muchas provincias como La Rioja o Misiones, fueron poniendo en marcha iniciativas centralmente de la mano de empresas del Estado.

Por otro lado, con la promulgación de la Ley 27669, Fazio detalló que se permitió la creación de un marco regulatorio de la cadena de producción de cannabis medicinal y cáñamo industrial. “Estamos esperando que dicha reglamentación sea publicada en el Boletín Oficial”, remarcó.

“El principal limitante para pensar en términos de industria, es que no hay un marco legal serio. Cualquier persona que se ponga a cultivar y tenga ese cultivo no tiene donde colocarlo. Tampoco tiene una autorización del Estado clara. No existe una licencia como en Uruguay, Colombia, Estados Unidos y Canadá, para desarrollar su actividad. Los inversores en el mundo privado y una gran cantidad de emprendedores están esperando sus reglas, que es la que debería establecer esta última ley", remarcó.

De igual forma, Fazio explicó que el mercado internacional del cannabis todavía es muy regular en muchos países, ya que sigue siendo una sustancia sujeta al control. “Se lo considera un estupefaciente, por lo cual la posibilidad de desarrollo comercial pensado en términos de exportación como materia prima tiene un montón de complejidades, además de la seguridad que deben tener las plantaciones”, sostuvo.

Escuchá la nota completa: