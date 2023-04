Claudia Piñeiro: la impactante comparación del contexto actual con la serie El Reino

Claudia Piñeiro, destacada escritora y guionista, pasó por Mendoza en el marco de las charlas literarias “Maipú crece entre viñas y letras” y estuvo presente en el programa Uno Nunca Sabe. Allí se refirió al estreno de la segunda temporada su última creación audiovisual: la serie El Reino. Junto con Marcelo Piñeyro fueron los guionistas y creadores de la ficción.

"En la segunda temporada hay una elipsis, en la cual Diego Peretti, el personaje principal, ya es presidente y arranca la serie con dos años de mandato", comenzó contando Piñeiro.

Con respecto a la semejanza con la realidad Argentina que puede llegarse a establecer con la serie, la autora sostuvo: "Nosotros no quisimos trazar un paralelismo con ningún candidato en particular de la Argentina. Esto lo empezamos a escribir con la primera temporada, y como tuvo mucho debate sobre el aspecto religioso, sobre que eran pastores, evangelistas, etcétera; quizás pasó más desapercibido el contenido político de la serie, que ya estaba en la primera temporada, pero tenía tanto peso lo religioso, que se vio menos".

"En esta segunda temporada, está más fuerte lo político que lo religioso, probablemente porque ya es un dato que son pastores evangelistas, no se hace tanto hincapié en esa circunstancia. Lo que hicimos con Marcelo (Piñeyro) es una especie de qué pasaría si algún líder de este estilo gobierna la Argentina, mirando un poco las regiones donde ya están manifestándose cuestiones parecidas. Todo esto, nosotros lo escribimos antes, cuando todavía Jair Bolsonaro no era presidente de Brasil. Habíamos empezado esta segunda temporada y pasó lo de Bukele tomando el congreso en El Salvador, haciendo un autogolpe con los militares y la Biblia. Apareció Añez en el golpe de Estado de Bolivia con la Biblia. Hay ciertos movimientos en la región, políticos que van hacia ese lado, independientemente de los nombres propios que haya en la Argentina", sostuvo Piñeiro.

Con respecto a la figura de un líder mesiánico, que propone la serie, la guionista advirtió: "Me parece que el líder tiene que venir desde la razón de comprender, de mirar hacia el futuro. Cualquier discurso mesiánico del lado que venga para mí es subestimar a la gente de alguna manera y apoyarse en debilidades y carencias que tenemos; y hacerle creer que con cuatro gritos y diciendo: ´vamos para este lado', se van a solucionar las cosas. Sería mucho mejor que tratáramos entre todos de reflexionar y llegar a consensos para ejercer la democracia como es la democracia. Se hace difícil a veces".

"También podemos pensar lo que está pasando con Trump, que ha sido procesado. Su actitud con respecto a sus seguidores no es tan distinta a lo que refleja la serie. No es solo acá. Y con respecto a los derechos de las mujeres, por ejemplo, hubo retrocesos en Polonia. Una cosa que pasó con el estreno de esta temporada de El Reino, es que ese fin de semana en España, fue el lanzamiento de una pastora evangelista que se hizo aliada del Partido Popular ;circuló por las redes un video de ella diciendo lo que piensa hacer, todos los españoles me lo mandan diciendo que es la pastora de la serie", cerró.