La reflexiva y profunda charla de Felipe Pigna en su paso por MDZ Radio

El reconocido historiador y divulgador, Felipe Pigna, visitó Mendoza en el marco del ciclo de charlas literarias “Maipú crece entre viñas y letras”, que se llevará a cabo este viernes en el Cine Teatro Imperial, y participó del programa de MDZ Radio, Uno Nunca Sabe. Hizo una reflexión sobre el 24 de marzo y se animó a ser parte del segmento La Banda de Sonido de Tu Vida. La historia y la música, mezcladas a la perfección.

“En su momento, hubo una aceptación bastante amplia de la dictadura, la gente estaba muy cansada de lo que venía pasando con el gobierno de Isabel: de la guerrilla, de la Triple A, de la inflación. No había otra salida, según entendía la gente. Además se tenía la expectativa de que iba a traer prosperidad, tranquilidad, cosa que por supuesto no trajo”, explicó Pigna.

Felipe Pigna, junto al equipo de Uno Nunca Sabe, y Gustavo Capone, el renombrado profesor de Historia.

Luego, ya producido el golpe, según expresó el historiador, en la sociedad existió una resistencia muy fuerte que no tuvieron otros países como Chile, por ejemplo. “La resistencia armada no era importante porque ya estaba desarticulada prácticamente, pero sí estuvieron presente las huelgas, la resistencia cultural, el movimiento de derechos humanos. Hay que decir que una gran parte de la gente avalaba la dictadura por diferentes motivos, que se va a desengañar muy fuertemente, sobre todo después de Malvinas. Cuando vos enamoras y después viene el desengaño, es tremendo. La gente se enamoró de la causa al principio, y la derrota desprestigió de una manera irreversible al gobierno militar ", expresó.

Además sostuvo que gran parte de la sociedad “no quiso ver” lo que pasaba en ese momento. “Se debe decir también que había un monopolio informativo absoluto. No tenias como enterarte. Después tampoco había mucha voluntad, mucha gente quiso mirar para otro lado, porque era evidente lo que estaba pasando. Todo el mundo conocía algún caso", dijo.

Con respecto a reivindicaciones del proceso militar que están surgiendo actualmente, Pigna manifestó: “Se da cada vez más, es un proceso mundial, que tiene que ver con el crecimiento de ciertos vectores autoritarios. No me sorprende para nada. Es muy difícil hablar con esa gente, porque te dicen: “contá la historia completa”. Yo siempre lo hice, nunca me escapo de hablar de los horrores de la guerrilla”.

“Tendríamos que tener un acuerdo democrático entre izquierdas, derechas, centro, arriba, abajo, que la dictadura es repudiable. Si sos demócrata, o diputado de la Nación. ¿Cómo haces para reivindicar la dictadura?, que representa todo lo contrario. No hay nada mas inseguro que una dictadura, porque no tenés jueces, tribunales, no tenés nada. La democracia debería garantizar a la gente tranquilidad y seguridad, que es un tema que pocos quieren hablar y me parece fundamental. Pero la dictadura no te va a garantizar mayor seguridad en el sentido de los derechos individuales y las garantías individuales constitucionales que todos tenemos”, agregó.

La Banda de Sonido de Tu Vida

Pigna se animó a participar del segmento La Banda de Sonido de Tu Vida y eligió 4 canciones que representan su trayecto.

“Mi viejo era gerente de Sadaic nos traía todos los discos gratis, uno de ellos fue el primer álbum de The Beatles. El tema marcó un antes y un después en la música mundial, fue el nacimiento de la música electrónica en algún punto. Los Beethoven de la década del 60”, dijo.

El segundo tema que eligió fue Comfortably Numb de Pink Floid, “es una banda extraordinaria”.





Para cerrar, Pigna seleccionó Oración del remanso, de Jorge Fandermole. “Es un tema que me parece hermoso. Amo Rosario, este tema me parece una belleza, una cosa de locos”, sostuvo.



Escuchá la nota completa: