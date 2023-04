Almaceneros de Córdoba cruzaron a Tombolini por Precios Justos

Tras conocerse que la inflación del mes de marzo alcanzó el 7,7%, un porcentaje qu estaba por encima de lo que proyectaba el Gobierno nacional, el secretario de Comercio de la Nación, Matías Tombolini, apuntó a "los formadores de precios" y aseguró que los mismos "no están cumpliendo con lo acordado".

En esa línea, señaló que con el programa Precios Justos se estableció un sistema de acuerdos, los cuales aseguró que se está respetando en los hipermercados, pero que no ocurre lo mismo en los comercios de cercanía, en los cuales “transita más del 60% del consumo de nuestros compatriotas".

Desde Córdoba, el Centro de Almaceneros y Comerciantes Minoristas de la Provincia salió al cruce de sus declaraciones y rechazó dichos argumentos, al señalar que “le atribuye tendenciosamente al comercio de proximidad, la calidad de formador de precios y responsabilidad en la descontrolada inflación”.

“El comercio de proximidad no fue, no es, ni será formador de precios", expresó el Centro de Almaceneros de Córdoba.

“El Centro de Almaceneros y Comerciantes Minoristas de la Provincia de Córdoba rechaza las expresiones vertidas recientemente por el Secretario de Comercio de la Nación, licenciado Matías Tombolini, en las que cuales adjudica de manera absolutamente errónea al sector comercial minorista, participación en la formación de precios y lo responsabiliza del flagelo de la inflación que padece Argentina”, indicó la entidad en un comunicado que difundió en las últimas horas.



“En el desgastado ´random´ de ´responsables de la inflación´ que el Gobierno Nacional realiza periódicamente (habitualmente después de cada informe IPC de INDEC) y en procura de deslindar sus propias responsabilidades; vuelve a tocarle la culpa al comercio de proximidad, al que el Secretario de Comercio acusa de ser formador de precios, incumplir con el programa Precios Justos y ser responsable de la inflación en Argentina”, expresan los almaceneros.

La inflación de marzo registró en Córdoba un incremento del 7,99% respecto al mes anterior. Fuente: Dirección General de Estadística y Censos de Córdoba.

Ante ello, desmintieron al fiuncionario nacional en tres aseveraciones que realizó en conferencia de prensa el viernes pasado.



En primer término, la entidad expresó: “El comercio de proximidad no fue, no es, ni será formador de precios. Es el último eslabón de la cadena de comercialización: recibe precios de sus proveedores naturales, carga su habitual margen de utilidad (que regulado por una gran cantidad de cercana competencia, no puede desfasarse del mercado) y vende directamente al consumidor”.

Posteriormente, aclaró: “Los comercios de cercanía, por decisión unilateral de la Secretaría de Comercio de la Nación, no integran el Programa Precios Justos, y por ende no puede abastecerse de mercadería con precios regulados. Así es que resulta definitivamente imposible, cumplir un pacto del que no forma parte”.

Y por último, el Centro de almaceneros cordobés señaló en forma contundente: “La culpa de la inflación no es del sector productivo, ni mucho menos del comercio de proximidad. Es la economía, Tombolini”, sentenciaron. Dado el tono del comunicado, resulta imposible desvincular esta última frase a aquella que utilizó Bill Clinton contra George H. W. Bush (padre) en su campaña presidencial de 1992 que literalmente decía: “Es la economía, estúpido”.

Es de destacar que, luego de que el Indec diera a conocer cuál fue el Índice de precios al Consumidor de marzo, desde la Dirección de Estadísticas y Censo de Córdoba se informó que el IPC-Cba registró un incremento en su nivel general de 7,99% respecto al mes anterior y que, en términos interanuales, la inflación respecto de marzo 2022 acumuló un aumento del 99,3%.