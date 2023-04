El impresionante número de perros callejeros en la provincia

La provincia de Mendoza fue pionera en la Argentina con la ley 7603, una que prohíbe la matanza como método de control poblacional y establece la esterilización quirúrgica gratuita. Desde el 2006 ,año en que fue aprobada, la provincia ha respetado una parte de la ley, pero ha dejado a la deriva a otra. Por consecuente, el número de canes ha aumentado.

El abogado ambientalista, Oscar Mellado, habló con MDZ y dio una cifra aterradora sobre la cantidad de perros abandonados: "Hablando con varios refugios me han comentado que están explotados de mascotas y esto demuestra cómo la cantidad de perros ha aumentado en la provincia".

"Se cree que actualmente hay más de 500.000 perros en toda la provincia y de esta cifra solo el 20% tiene un hogar", comentó.

Este aumento desmesurado posee varias causas, una de ellas, según comentó Mellado radica en la falta de importancia que le da el estado al control demográfico animal: "Mendoza es pionera en la ley de la no eutanasia, pero no en el incumplimiento, ya que no hay una campaña de esterilización masiva gratuita y sistemática como dice la ley 7603 y luego está la 8246 que dice que el estado debe hacer una prestación sanitaria, la vacunación, desparasitación y tratamientos, pero no existe ningún departamento que cumpla la ley, todo en Mendoza es parcial".

Se los llama perros abandonados y no callejeros por la falta de importancia que le da el estado al control demográfico animal

Desde el Colegio de Veterinarios también han abogado por una campaña de esterilización masiva, pero también han puesto el foco en la tenencia responsable. "Es fundamental que todos los entes de gobierno trabajen facilitando el tema de las esterilizaciones masivas, pero mucho más útil es hacer foco en la convivencia responsable. Desde el colegio estamos convencidos de que la educación es la clave, porque a veces pasa que un municipio pone recursos en un barrio y la gente no va a esterilizar a su animal de compañía por una cuestión de falta de comunicación o de conocimiento", explicó Ricardo Floriani, presidente del colegio.

"Creemos que más allá que exista esa herramienta (esterilización), la clave de esto es la educación y para eso la tenencia responsable. Las personas tienen que saber qué implica tener un animal de compañía y cuáles son los pases a seguir para tener, una es esta sacar al perro con collar y correa y se pudo ver el problema que genera cuando no se cumple", dijo Floriani haciendo alusión al ataque que sufrió un niño en el este de la provincia.

También, Floriani aseguró que las personas que tengan un perro deben encargarse de la no reproducción de la mascota. "Por ejemplo, un perro tienen cinco o seis cachorritos, quizás conservas algunos y los demás se los regalas a alguien que no entendió lo que era tener una mascota, lo tiene un par de meses y después lo tira a la calle y ahí se sigue generando ese círculo", ejemplificó.

Este círculo vicioso termina perjudicando a los perros, que no tienen la culpa de terminar en la calle y son obligados a vivir en condiciones "espantosas". Además, "en las calles pueden generar accidentes de tránsito, generar enfermedades en la población y también contaminación ambiental por la ruptura de las bolsas de residuos, también están las mordeduras y así hay infinidades de consecuentes por una persona irresponsable".

Medidas a medias

Actualmente, la gran mayoría de los departamentos mendocinos realizan esterilizaciones en perros callejeros, pero estas no tendrán un impacto esperado si no se conoce la población sobre la que se trabaja, por lo que Mellado aseguró que es necesario censar en la provincia para saber cuantos animales poseen un hogar y cuántos no. De 500.000 perros que hay en la provincia, solo un 20% tiene hogar

Foto: Shutterstock

Ante el escaso control de perros abandonados y el desconocimiento social sobre convivencia responsable, hay quienes podrían sugerir la eutanasia como solución, sin embargo desde el colegio han afirmado estar en contra de esta medida como método efectivo de control poblacional: "Si en este país nosotros no avanzamos primero por una campaña sostenida en el tiempo sobre convivencia responsable y políticas de estado, nos quedamos solamente con la herramienta de la eutanasia y quienes terminan padeciendo todo esto son los animales cuando en realidad lo previo no lo hicimos los seres humanos. Esta es una herramienta simple o facilista, pero en definitiva no funciona porque esos animales son seres sintientes, seres que no tienen responsabilidad de estar ahí. No es la salida y sí, creo totalmente que la tenencia responsable es lejos, el mejor camino".

Duras consecuencias

En Argentina es común una práctica que puede tener muchas causas, como la vagancia o la falta de respeto con los demás ciudadanos, pero pocos conocen las consecuencias que pueden ser tanto económicas como de salubridad.

Desde el Colegio de Veterinarios aseguraron que cuando una persona suelta a su perro a la calle, se expone a enfermedades que el can puede traer a la casa. "Los perros transmiten enfermedades a las personas y sin saberlo expone a toda su familia a estas, por ejemplo las parasitarias. Además, de obviamente exponer a nuestro animal de compañía", explicó.

Por su parte Mellado aseguró que soltar a nuestro perro puede tener serias consecuencias económicas: "Están cometiendo contravenciones que están tipificadas en el Código Contravencional. Las personas que deja al perro en la calle para pasear o que lo saca con sin collares y correa está provocando un peligro hacia la comunidad y está infringiendo la ley".