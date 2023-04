Creció en Mendoza, emigró a México y fundó una empresa millonaria que da trabajo a argentinos en el extranjero

Después de haber trabajado en relación de dependencia por más de 20 años y en plena pandemia, Bruno Capello decidió lanzar su propio proyecto. En 2017 emigró a México sin saber cómo mutaría el proyecto laboral por el que dejó su amada Mendoza. Aunque es cordobés, vivió casi toda su vida en la provincia cuyana. Allí, en el Hyatt, comenzó su carrera profesional.

Hoy, instalado desde hace años en Playa del Carmen, celebra la oportunidad de dar trabajo a muchísimos argentinos. "El 75% de mi equipo en Business Force Group está integrado por mendocinos, todos profesionales con trayectoria en alta gerencia en empresas internacionales con quien formé equipo y nos embarcamos, hace 3 años, a fundar Business Force Group", dice con orgullo.

Hace tres años fundó un holding de empresas que coordina la operación de 12 hoteles en Quintana Roo, una de las regiones turísticas más importante de México. Además, tiene negocios complementarios a la administración hotelera: una empresa de servicios de mantenimiento, una constructora, un restaurante, una agencia de turismo y una lavandería industrial, entre otros. A esos emprendimientos, Capello acaba de sumar un fondo de inversión que tentó a muchos mendocinos.

Bruno Capello emigró a México y creó una empresa que factura millones y da trabajo a muchos argentinos en el extranjero.

"Desde muy joven tuve que salir a trabajar por mi situación familiar. Llegué al Hotel Hyatt de Mendoza en búsqueda de una mejor calidad de trabajo y salario. Al día siguiente de aprobar el examen de ingreso, inicié mi carrera como croupier en el casino", recuerda. Allí trabajó durante 7 años y se convirtió en Gerente de Área de los Casinos Enjoy de Mendoza. Después fue gerente en un hotel en Colombia y más tarde aceptó la dirección de 7 casinos en México.

"Cuando llegué a México trabajé duro para conseguir el objetivo que me habían fijado. Me obsesioné por lograr los resultados propuestos", dice y acota que "el enorme esfuerzo invertido repercutió en mi salud". Un pico de estrés lo hizo replantearse qué quería para su vida. "Me hizo ver que había traspasado los límites y que debía dejar ese mundo de adrenalina permanente. El golpe de salud me abrió los ojos y me facilitó la toma de decisiones para avanzar a crear mi propio emprendimiento", reflexiona.

A la hora de emprender, Capello eligió el rubro en el que tanto había aprendido: la hotelería. SU objetivo es administrar hoteles independientes ayudando a mejorar los rendimientos. "Esto implica en muchos casos realizar obras de remodelación, capacitación del personal, trabajo sobre la oferta de valor, promoción de nuevas tarifas y diseño de una experiencia única pensada para que el pasajero jamás olvide su paso por uno de nuestros hoteles", enumera.

Instalado con su familia en un destino paradisíaco, Bruno Capello dice que tiene con él una parte importantísima de Mendoza: se refiere al capital humano de su empresa. Sin embargo, reconoce que extraña "el contacto con la naturaleza, la conexión que brindan las montañas... Ese cielo con lo alto, lo infinito que no se puede describir con palabras, familiares y amigos maravillosos".

Miembros del equipo directivo de Business Force Group

México, un destino especial para emprender

"Creo que México es hoy un destino extraordinario para los emprendedores a nivel mundial", sentencia. Sostiene que muchas compañías están instalándose en ese país y señala que hay cada vez más emprendedores argentinos que eligen ese lugar para crecer a nivel internacional. Capello esboza razones que justifican esta tendencia: "El mercado es gigante y existen muchas oportunidades de introducir mejoras en diversos sectores".