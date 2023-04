Lionel Messi fue incluido entre los 100 más influyentes del mundo de la revista Time

El astro argentino fue elegido como una de las 100 personas más influyentes del mundo en 2023, según la revista Time. El listado fue publicado este jueves e incluye también a empresarios, políticos y artistas. Lionel Messi, que cuenta con múltiples premios a mejor jugador del mundo, fue incluido entre los "Titanes" por mantenerse en el máximo nivel a pesar de encontrarse en la etapa final de su carrera.

La reseña de Lionel Messi fue escrita por el histórico tenista Roger Federer: “Lo que me llama la atención de Messi, de 35 años, es su grandeza constante durante tantos años. Esto es tan difícil de lograr y luego mantener. Driblea como un mago y sus pases angulosos son obras de arte. Su conciencia y anticipación están casi más allá de la comprensión”.

El momento icónico en que Lionel Messi tocó por primera vez la Copa del Mundo.

Siendo alguien que tiene muy en claro lo que significa ser un deportista de la élite hasta los últimos años de su carrera profesional, Federer no escatimó en elogios para el actual campeón del mundo con Argentina: "Messi puede inspirar a las generaciones futuras. Solo puedo esperar que podamos ver su creatividad y arte únicos por un poco más de tiempo. No parpadees con demasiada frecuencia mientras Messi juega en el campo. Puede que te pierdas algo increíble del hombre del momento”.

La consagración con la que el capitán argentino cumplió su máximo sueño deportivo en diciembre, no fue pasado por alto en el perfil que realizó el exnúmero 1 del ranking ATP: "La salida de millones de aficionados a las calles de Buenos Aires para celebrar fue un momento increíble en el deporte, presenciado en todo el mundo. Incluso aquellos que no siguen el fútbol deben haberse dado cuenta del verdadero impacto del juego más popular del mundo”.

El actor vietnamita Ke Huy Quan al obtener el máximo galardón del cine internacional. (Foto: Instagram)

Con una enorme cantidad de títulos deportivos, distinciones individuales, ingresos millonarios por publicidad y contar con el récord de 75,5 millones de "me gusta" en una sola publicación de Instagram, no es extraño que la revista neoyorquina lo incluyera en su listado. En la categoría de "Titanes", Lionel Messi compartió espacio junto a la actriz norteamericana Angela Bassett, la conductora de televisión india Padma Lakshmi, el empresario sudafricano Elon Musk, la cantante americana Beyoncé, la empresaria americana Laurenne Powell Jobs, el científico sueco Johan Rockstrom, la figura de fútbol americano Patrick Mahomes, la directora de cine estadounidense Gina Prince-Bythewood, el empresario chino Shou Zi Chew (director de TikTok) y los creadores turco-alemanes de la vacuna Pfizer contra el coronavirus, Özlem Türeci y Ugur Sahin.

Kylian Mbappé en el encuentro con Argentina por la final del Mundial de Qatar 2022.

El listado no cuenta con un orden de criterios del más al menos influyente, sino que busca destacarlos sin poner a algún personaje por encima de otro. En esa lista que confeccionó la revista Time están incluidos nombres como Joe Biden, presidente americano, el rey británico Carlos III y el actor vietnamita Ke Huy Quan, reciente ganador del premio Oscar. También, entre esos 100 elegidos, está el subcampeón Kylian Mbappé, que comparte club con Messi en el Paris Saint-Germain.