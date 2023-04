El conmovedor pedido de una figura del Canal 9 por el estado de salud de su bebé

Vanina Vitale, una de las figuras de Canal 9, hizo un pedido por la salud de su bebé recién nacido, quien se encuentra en estado delicado. Sucede que tras el nacimiento el pasado 1 de abril, al pequeño Manuel le detectaron una compleja cardiopatía congénita más bien conocida como "Síndrome de Shone". Actualmente, el recién nacido se encuentra internado en terapia intensiva del Hospital Italiano, en Buenos Aires.

La periodista del Canal 9 utilizó su cuenta oficial de Instagram para pedir a sus miles de seguidores que recen por la salud de Manuel. "Le prometí que será muy feliz, y que dos hermanitas le quitarán todos sus juguetes. Para tentarlo aún más, le dije que podrá comer golosinas cada vez que quiera y que nunca me voy a enojar si dibuja en las paredes. Si no quiere bañarse, que no se bañe. También le hablé de su primer viaje en avión y de vacaciones en la playa. Y siempre haciendo hincapié en que le seguiré todos los capricho", publicó Vanina Vitale.

"Espero le parezca una propuesta atractiva", cerró la hermosa reflexión antes de pedir: "Si yo rezo por ustedes... ¿ustedes rezarían por él?". La publicación no tardó en llenarse de comentarios de aliento, apoyo y solidaridad para con Vanina y su familia. Compañeros del Canal 9, excompañeros y seguidores aportaron su granito de arena en la publicación.

El emotivo pedido de Vanina Vitale.

El bebé Manuel nació el pasado 1 de abril y pesó 3,550 kilogramos. Fue el tercer hijo del matrimonio entre Vanina Vitale y Miguel, quienes también son padres de dos niñas, Sara (4) y Mila (2).

Manuel nació con "Síndrome de Shone", una malformación cardíaca congénita poco frecuente, que derivó en una internación en terapia intensiva y un estricto cuidado por parte de profesionales del Hospital Italiano en Buenos Aires.