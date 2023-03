Por qué no denuncié: una hoja en blanco y una lista de razones que enciende alarmas

Este 8M la Ciudad de Buenos Aires amaneció empapelada con hojas blancas con una consigna impresa en negro. La pregunta interpela a muchas personas y es una invitación a que cada una responda. "¿Por qué no denuncié?" se lee en los carteles que Chicas en Política, un espacio de mujeres dentro de la agrupación política La Generación, pegaron por todas partes con el objetivo de visibilizar por qué las denuncias de violencia muchas veces quedan silenciadas o "llegan tarde".

Este es el cuarto año que la agrupación sale con esta consigna en el Día internacional de la mujer. Si bien el epicentro es la Ciudad de Buenos Aires, la campaña se lleva a cabo en todo el país y se viraliza en redes sociales donde cada vez son más las mujeres -también hombres y personas trans- que responden por qué no denunciaron haber sufrido violencia.

Activismo urbano para llamar la atención sobre la violencia de género

Durante 2022 la línea 144 atendió más de 25 mil denuncia de violencia de género. La mayoría de ellas fueron de mujeres violentadas por varones. Pero la situación no es excluyente: tanto entre las víctimas como entre los abusadores y violentos hay varones y personas trans.

"Se trata de una invitación a que todas las mujeres puedan alzar su voz y contar sus experiencias", dicen desde Chicas en políticas, una organización que nuclea a dirigente mujeres.

Algunas de las respuestas que más se repiten son: “Porque era chica, estaba sola y tenía miedo”, “porque era mi profesor”, “porque me amenazaba”, “porque si lo hacés te juzgan y dudan de vos”, “por pensar que era mi culpa”. Cada una de las respuestas acaba interpelando a la sociedad: a quien atravesó la misma situación y aun no se animó a hablar, a quien padeció las consecuencias de la denuncia, a quien en su interior o en forma abierta hizo esa pregunta alguna vez: "¿Por qué no denunciaste?"

De alguna manera, lo que busca esta campaña es que "las mujeres de todo el país salgan a las calles a reclamar por sus derechos, demandarle a la poli´tica que accionen ante la violencia de género y a acompañar a las mujeres para que puedan denunciar, aunque sea simbólicamente, las violencias o abusos que sufren", explican desde Chicas en política.

De la información recolectada en la Línea 144, se desprende que el 91% de las comunicaciones corresponde a la modalidad de violencia doméstica, mientras que el 2% corresponde a violencia laboral y el 1% a violencia institucional. Desde el organismo indican que un 4% del total corresponde a otras modalidades tales como violencia contra la libertad reproductiva, violencia obstétrica, violencia mediática, violencia política, en el espacio público, entre otras. En el último 2% de los casos no se ha podido establecer la modalidad de violencia.

Con respecto al tipo de violencia que se denuncia a la Línea 144 el 94% de las personas denuncia haber atravesado violencia psicológica, el 64% denunció actos de violencia física y más 40% declaró atravesar situaciones de violencia económica y patrimonial. El 14% de las denuncias recibidas en la Línea 144 son por violencia sexual y un número similar (el 13%) de las personas denunciantes declararon que se utilizó un arma de fuego o punzocortante.