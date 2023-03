La increíble historia del changarín que se hizo millonario

"Somos tercera generación de trabajadores de la agencia y nunca una historia nos causó tanto impacto y satisfacción", relató Ana, la persona que le vendió la boleta ganadora, en diálogo con MDZ.

Un changarín marplatense ganó más de 2 millones de pesos en el Quini 6, bajo la modalidad "Sale o sale", y cuando fue a constatar el premio a la agencia donde compró la boleta sorprendió a todos con una frase: "Ahora voy a poder comprar la heladera que se me rompió", les dijo entre lágrimas a los empleados.

Se trata de un adulto mayor conocido en la casa de apuestas, que concurre frecuentemente al local céntrico pese a habitar en una casilla precaria en un barrio alejado, donde las calles no están asfaltadas y tiene que usar garrafas para calefaccionarse.

Los trabajadores de la agencia recuerdan que jugaba 3 boletas antes del comienzo de la pandemia, durante las fases de aislamiento redujo sus apuestas a 2, y en las últimas semana solo jugaba una y muy de vez en cuando, excusándose por sus problemas económicos y la falta de trabajo.

"Somos tercera generación de trabajadores de la agencia y nunca una historia nos causó tanto impacto y satisfacción", relató Ana, la persona que le vendió la boleta ganadora, en diálogo con MDZ.

El reencuentro con el afortunado ganador fue "muy emocionante e indescriptible". "Me apretó la mano, me dijo ''estoy re feliz' y me contó que ya había reservado una heladera porque la suya se había quemado hace poco y no podía enfriar la comida", graficó Ana.

La mujer indicó que habló con el gerente de un banco que lo asesoró en todos los trámites y le ayudó a cobrar el premio a la brevedad. "Le dijo a la gente del banco que pensaba que todos los premios grandes eran una publicidad y no los ganaba nadie", reveló la encargada de la casa de apuestas donde conviven tres generaciones de familiares.

"Hemos dado muchísimos premios. En su momento vendimos el 'Mi Bingo', que daba Susana Giménez, que era como unos 2 millones de dólares, con el 1 a 1. Y de la Provincia de Buenos Aires somos de las casas donde registramos ganadores, pero este caso es el mejor que nos tocó. El premio más merecido", destacó la titular de la agencia ubicada en la calle 25 de mayo al 3000, que exhibe en una lona ubicada en el frente del local algunos de los premios que se entregaron allí.

Ante la consulta de si un premio de este tenor alienta a nuevos apostadores a concurrir a su agencia o produce un efecto contrario, Ana subrayó que "en estos casos hay un interés mayor".

El “Sale o Sale” del Quini 6 representa un premio de $2.364.397, pero con los descuentos que aplica la AFIP, la persona se queda con un monto final de $1.700.000.