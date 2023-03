La fascinante película de Netflix que resulta una excelente opción para pasar el rato

Los amantes de las películas de fantasmas no pueden perderse esta opción disponible en la famosa plataforma de streamig: Netflix. Este filme es una excelente opción para pasar el rato.

We Have a Ghost (Tenemos un fantasma) fue estrenada en Netflix el 24 de febrero. Cuenta la historia de Ernest, un fantasma que no logra asustar a Kevin y su familia. Sin embargo un día todo cambia cuando esta última se vuelve famosa en internet.

La película esta dirigida por el famoso director estadounidense Christopher Landon. El mismo ha dirigido numerosas películas de terror como Paranormal Activity (Actividad Paranormal) y Happy Death Day 2U.

El film estadounidense tiene una duración de 2 horas y esta protagonizado por David Harbour, Jahi Di’Allo y Anthony Mackie.