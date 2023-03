Cómo funciona la red que salva la vida de bebés prematuros en Mendoza

Es el alimento por excelencia durante los primeros meses de vida. Protege de enfermedades e infecciones, hidrata y posee nutrientes esenciales para el desarrollo neurológico, entre otros beneficios. Pero además, la leche materna salva vidas. Para los bebés que nacen de manera prematura y con bajo peso, este noble y natural "elixir" cargado de defensas y componentes necesarios para fortalecer a los recién nacidos en riesgo, es el que permite en la gran mayoría de los casos, que las condiciones en el crecimiento sean las óptimas hasta darles el alta médica y lograr que puedan integrarse a su familia de la manera más saludable y armoniosa posible.

En las maternidades de Mendoza, la tarea de alimentar a las pequeños con peso inferior de los 1.500 gramos con leche de primera calidad y apta para ellos, es posible gracias al trabajo que realiza desde el 2011 el Banco de Leche Humana, un dispositivo sanitario que fomenta la donación de leche por parte de mamás en se encuentran período de lactancia y que en la actualidad ha logrado equilibrar sus reservas luego de los años más críticos de la pandemia de covid.

En el Hospital Luis Lagomaggiore, la maternidad más importante de la región, el banco recibe las donaciones bajo un estricto control sanitario de la mamá lactante y siguiendo las pautas generales de asepsia para su extracción y conservación. Las muestras luego son trasladas y pasteurizadas para ser almacenadas y administradas en las áreas de neonatología de todas las maternidades de la provincia.

La puesta en marcha de este trabajo en red, incluye además, la intervención de los centros recolectores de leche humana que se encuentran en el resto de los hospitales de Mendoza que cuentan con su respectiva área de maternidad. Pero también lo puede hacer cualquier mamá que esté dando de lactar a su bebé y que desee donar. Para eso, el Banco de Leche Humana cuenta con un número de teléfono y un perfil de Instagram, medios a través de los cuales es posible realizar consultas, obtener el asesoramiento necesario y pautar el día y horario en que las muestras pueden ser retiradas por el domicilio de la mamá donante.

Acción que salva vidas

Rocío Fontana, jefe del Servicio del Banco de Leche Humana de Mendoza, explica a MDZ que en la provincia se estima que al menos 300 bebés prematuros cada año se alimentan gracias a la leche que reciben del banco, a través de las donaciones. Esta cantidad de prematuros (nacidos antes de las 38 semanas de gestación, por diferentes motivos) recibe cuidados y atención extremas en las áreas de las maternidades tanto estatales como privadas de la provincia. "La leche que se logra reunir en el Banco es administrada a todos los bebés prematuros de la provincia, no solo a los que nacen en el Hospital Lagomaggiore", aclara Fontana y destaca que en la actualidad el área de neonatología de ese nosocomio está con sus camas ocupadas al 100%.

El Banco de Leche Humana de Mendoza incrementó la cantidad de leche proveniente de donaciones. Foto: Gobierno de Mendoza.

Mendoza, además de ser una de las provincias pioneras en aplicar esta modalidad, cuenta con la red de leche humana más extensa de Argentina. Días atrás, las autoridades del Ministerio de Salud, celebraron la suba en la cantidad de litros de leche materna con los que cuenta el banco mendocino. Es que después de algunos años con las reservas casi en los niveles justos, el banco logró reunir un stock de leche pasteurizada de 105 litros, equivalentes para alimentar a los bebés por un período de un mes y medio más. Pero lo cierto es que en realidad, cada mes se necesita un mínimo de 60 litros de leche en el banco.

Incentivar las donaciones

Por eso justamente, Fontana detalla que es fundamental seguir incentivando las donaciones, ya que es la única forma de tener reservas disponibles debido a que la demanda es constante. La buena noticia es que en febrero de 2023, también hubo 28 donantes más que las registradas el año pasado en el mismo mes, cuando el total fue de 17. "La leche se sigue necesitando y eso va a pasar siempre, por eso es tan importante no relajar las campañas para que la leche no falte a los bebés", remarca la jefa del banco.

Las mamás en período de lactancia tienen la posibilidad de realizar donaciones para salvar vidas.

Mónica Rinaldi, directora del área de Maternidad e Infancia de la provincia, detalla que la leche humana es clave para fortalecer a los pequeños que por distintos motivos nacen de manera prematura. Es lo que permite a que maduren su sistema digestivo en la etapa neonatal, pero además, los bebés que son alimentados de este modo, son menos propensos a las infecciones y presentan menos riesgos de desarrollar enfermedades como el asma, la leucemia y los linfomas. En suma, es lo que mantiene a los bebés fortalecidos mientras cumplen su ciclo de maduración en la incubadora. De hecho, la posibilidad de administrarles leche humana es lo que permite disminuir su riesgo de morir, sobre todo en los casos en que presentan cardiopatías congénitas u otras afecciones de base.

Procedimiento sencillo y resultados satisfactorios

El procedimiento para reunir las muestras de leche humana que luego se deriva al banco comienza luego de que la mamá lactante manifiesta su intención de recolectar leche para donar a los bebés que la necesitaran. Hay que decir, que en realidad, al momento de extraerse, esto no implica una "quita" de leche a su bebé, sino que en realidad, la producción de leche materna se genera a demanda.

Una primera instancia, para que la leche a donar sea óptima para derivarla al Banco de Leche Humana que funciona en el Hospital Luis Lagomaggiore, es realizar exámenes de sangre a la mamá donante.

"Los estudios se realizan para descartar que pueda existir riesgo de transmisión de enfermedades de transmisión vertical. Por eso, a las mamás que eligen seguir donando leche, se les realizan controles todos los meses", explica Rinaldi.

Una vez que se concreta esta etapa, la mamá está habilitada a efectuar la recolección de su leche. Las extracciones son realizadas por ellas mismas en su domicilio y las profesionales de banco prestan asesoramiento para que se cumplan las pautas necesarias de higiene y conservación.

Tanto los elementos utilizados para extraer la leche como así también los envases de almacenamiento deben estar previamente esterilizados. Pueden en este caso, ser por ejemplo, frascos de vidrio con tapa de plástico (quitando el cartón que suele tener la tapa a rosca) y envases tipo taper para almacenarla. Los recipientes se pueden hervir durante diez minutos y luego se deben dejar secar boca abajo sobre un paño estéril.

En cada extracción, la leche humana debe ser conservada en el freezer. Luego de ser retirada del domicilio, las reservas se trasladan al banco, donde luego es pasteurizada y administrada a los bebés de las áreas de neonatología. Rinaldi aclara que en realidad, no es necesario que las mamás donantes entreguen grandes volúmenes de leche por cada vez. "No es necesario dar medio litro de leche, sino que con 100 o 200 centímetros cúbicos por donación puede ser suficiente", detalla la titular del área de Maternidad e Infancia de Mendoza. Desde el momento de la extracción la leche debe ser trasladada al banco antes de los quince días y no debe perder la cadena de frío.

Todas las mujeres que estén atravesando la etapa de amamantamiento de su bebé y que deseen sumarse a esta causa que salva vidas, pueden contactarse con el Banco de Leche Humana escribiendo al WhatsApp +54 9 2617 56-6869 o bien, a través de los sitios de Facebook e Instagram del Banco de Leche Humana de Mendoza.