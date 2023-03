ChatGPT, inteligencia artificial creada por OpenAI, resulta una tecnología sumamente novedosa que ha traído opiniones encontradas. Esta semana, el titular de Twitter, Elon Musk, junto con otros expertos en tecnología pidieron que se frene el entrenamiento de inteligencia artificial debido a lo peligroso que puede ser para la humanidad. Frente a esto, MDZ Radio dialogó con Santiago Bilinkis, tecnólogo y autor del libro Guía para sobrevivir el presente, sobre cuán peligroso es el avance de dicha tecnología.

Primeramente, el especialista advirtió que este debate no resulta novedoso en la sociedad. “Dentro del mundo de la inteligencia artificial, hace mucho tiempo, hay dos bandos. Uno que advierte que esta tecnología puede ser peligrosa-que puede llegar a estar representado por Elon Musk- hasta el punto de acabar con la humanidad, y otro que toma a este avance con optimismo(Mark Zuckerberg)”, manifestó.

El gran debate consiste, según el especialista, en qué pasaría si en algún momento logramos que una máquina sea más inteligente que un ser humano. “Esto que hasta acá era una conjetura teórica, está cada vez más cerca de ser real, los creadores de ChatGPT 4 publicaron un artículo científico la semana pasada expresando que dicha tecnología está mostrando conductas y capacidades totalmente imprevistas para sus creadores. Es la primera vez que podemos ver que una computadora se puede acercar a la inteligencia humana”, explicó.

Lo que diferencia de otras tecnologías a ChatGPT, según Bilinkis, es que puede realizar creaciones, aunque nadie lo preparó para eso. ”Cuando lo empezás a enfrentar a problemas muy complejos que la inteligencia humana no podía resolver en terrenos nuevos, logra cosas que los humanos hasta acá no logramos. No estamos tan lejos de que haga las cosas mejor que nosotros”, añadió.

“La tecnología es una herramienta que nos moldea. Si yo te hubiera contado hace 15 años que cada persona en el colectivo, en el subte, en vez de mirar por la ventanilla, miran a una pantalla, probablemente no me hubieran creído. Este cambio de conducta fue creado intencionalmente por los diseñadores de la tecnología y las redes sociales. Se corre el riesgo de que el que empiece a moldear las conductas ya ni siquiera sea un humano”, argumentó.

El especialista sostuvo que frente a esto, la respuesta de los creadores de estas tecnologías, es que implementarán restricciones para las mismas. “El problema es que hay un gran grupo, que se puede llamar ‘libertarios de la inteligencia artificial’ , que opinan que toda restricción está mal. Ya pasó con ChatGPT, que tenía una regla de no poder hablar de temas polémicos. Este grupo fue encontrando vulnerabilidades en esta tecnología, por ejemplo, en vez de preguntarle cómo hacer una bomba, le pedían que cree un cuento donde una persona explicara cómo hacerla muy detalladamente”, agregó.

En este sentido, el especialista advirtió que “no se trata de cancelar todo, sino de parar la pelota y preguntarnos dónde estamos parados”. Y sumó: "El problema más grande es que vos la podés parar en Occidente, pero los chinos no van a parar. Si vos frenás la investigación, simplemente estás cediendo la vanguardia geopolíticamente a la otra parte del mundo”.

“Hay mucha gente en el mundo de la inteligencia artificial que cree que esta es una tecnología muy peligrosa. Esta herramienta es increíblemente poderosa, pero algunos creen que no hay que meterse demasiado profundo. Elon cree esto hace mucho. Stephen Hawking, en su momento, antes de morir, dijo que él creía que la inteligencia artificial iba a ser la última tecnología que inventariamos”, cerró.