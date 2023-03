"Extraño tu belleza Manu": la carta de Federico Storani a su hijo fallecido hace 7 años

En otras ocasiones he escrito que el vocabulario es finito. Me equivoqué, en todo caso, revela mi propia limitación. Otros han sabido “ver” y “ven” tantas cosas que yo no vi. Estos últimos días han sido profundamente movilizantes. En audiencias testimoniales pude escuchar a personas muy queridas como “veían” y “ven” poniendo en palabras que enriquecían mi vocabulario refiriéndose a Manu. Como si fuera posible y lo es, enriquecieron mi “visión”.

Graciela, Turquesa y Hernán con sus testimonios conmovieron y estrujaron una vez más mi corazón de padre. No deseo caer en el lugar común de señalar que una imagen habla o dice más que mil o un millón de palabras. Pero es cierto. En esta imagen que comparto yo veo a un Manu iluminado y rodeado por la naturaleza que amaba.

Federico y su hijo Manuel.

Foto: Federico Storani.

El lago, las montañas, los rayos de luz poniéndose sobre el horizonte, cayendo sobre su cabeza y reflejando en quietas aguas. Su mirada traspasando el “más allá” y su pensamiento vaya a saber dónde acompañado por una media sonrisa que a mí me dice paz ¿Qué pueden ver otros? No lo sé. Con frecuencia se dice que las cosas se ven según sea el cristal a través del cual se mira. Aquí no, solo hay belleza.

Siempre fue la belleza. En las personas, en la naturaleza, en los objetos, en las causas. Esa que no se puede alterar con la miseria de algunas conductas humanas. La que irradia infinitos matices que todos y cada uno podemos ver. La que está en la esencia más allá de lo que cada uno pueda interpretar de una imagen.

Manuel Storani.

Foto: Federico Storani.

Desafiando mis creencias hasta le veo creciendo alas de sus espaldas que lo elevan en vuelo infinito.

Tu papá.

* Federico Storani, Abogado y Profesor Titular de Derecho Político, exministro del Interior y ex Diputado Nacional.