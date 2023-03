Aseguran que es “crítico” el stock de repelentes en el país y ya hay faltantes en droguerías

Ante la escalada de casos de Dengue que vienen afectando a 13 provincias del país y donde ya se registraron tres personas fallecidas, los repelentes contra mosquitos comenzaron a escasear en algunos comercios y hay faltantes en las droguerías.

Así lo confirmó este jueves a MDZ Ricardo Pesenti, presidente de la Confederación Farmacéutica Argentina. El titular de Cofa explicó que, si bien el stock de repelentes se mantiene a niveles normales tanto en droguerías como en farmacias durante el año, “cuando prolifera una mayor cantidad de mosquitos debido a las altas temperaturas y la humedad, baja la cantidad de unidades en los comercios”. Es por eso que se resiente el stock hasta que se vuelve a hacer el circuito del pedido a droguerías para que los productos vuelvan a los estantes de las farmacias, indicó.

“Lo que está sucediendo ahora es que tenemos dos problemas: uno es el calor con humedad, producto de las lluvias, que hace que proliferen más mosquitos; y el otro es el aumento de casos de dengue en al menos 13 provincias. Por esta razón, la gente se cuida más y la forma en que lo hace contra las picaduras de los mosquitos es mediante los repelentes”, señaló.

Producto de estas dos situaciones, Pesenti aseguró: “El stock es crítico en estos momentos. Y hay falta en algunas droguerías de ciertos productos. Aunque esto no quiere decir que esta situación se vaya a mantener en el tiempo”, aclaró.

Ricardo Pesenti aseguró: “El stock de repelentes es crítico en estos momentos". Foto: COFA

El aumento de la demanda se produjo en las últimas semanas en todo el país, y es por eso que el faltante de los repelentes en góndola se repiten en distintas provincias. “Las droguerías que expenden estos productos lo hacen a nivel nacional. Con lo cual, cuando entran en falta, repercute en las farmacias y comercios de todo el país”, manifestó Pesenti.



En ese sentido, comentó que en el listado de algunas droguerías ya es evidente el faltante, y se marcan en rojo aquellos que ya no tienen ni una unidad para vender. Aun así, quedan algunos productos, aunque no todas las variedades. En cuanto a las segundas marcas, que son las más requeridas por la gente por el precio, ya directamente no quedaron ni repelentes corporles en crema o en aerosol, ni tabletas o repuestos líquidos, los aparatos antimosquitos.

Ante el aumento de la demanda, hay temor que estos productos registren un aumento de precio considerable en las próximas semanas, como ya ocurrió en brotes de Dengue registrados en años anteriores, aun cuando se encuentran incluidos en el programa de Precios Cuidados.

Ante la consulta, el presidente de Cofa fue contundente: “Nosotros esperamos que el precio se mantenga. Que no haya un aprovechamiento de la situación y se produzca un aumento. Las farmacias no somos formadoras de precios, simplemente podríamos trasladar algún incremento que llegue desde las droguerías. Pero en principio, para nosotros no sería algo para nada favorable si se diera una suba de precios, en especial en este momento donde existe una problemática sanitaria a nivel nacional”.

En la actualidad, un repelente de primera marca en crema por 200 gr tiene un valor desde $620 y en Aerosol por 170?ml desde $870.

Aumento de casos en el país

El incremento de casos de Dengue viene siendo sostenido en las últimas semanas en todo el país. Ayer miércoles, en la reunión de una mesa interministerial en Casa Rosada, se informó que el número de casos registrados a nivel nacional fue de 9.388, por lo que acordó reforzar las medidas de prevención en todas las jurisdicciones.

Tal cual se desprende del último Boletín Epidemiológico Nacional, donde se concentra toda la información del país semana a semana, se detalló que en la semana 11 de 2023, del 12 al 18 de marzo, de los 9.388 casos de Dengue registrados, 8.504 de las personas adquirieron la infección en la Argentina.

Asimismo, se precisó que la circulación del virus se ha identificado en 13 jurisdicciones: Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Corrientes, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán. De estos distritos, quienes registran la mayor cantidad de localidades con circulación de dengue son Tucumán y Santa Fe. El miércoles se reunió la mesa interministerial para acordar acciones para reforzar la contención del brote epidemiológico de Dengue.

En las últimas cuatro semanas fueron confirmados 8.001 casos, con un promedio de 2.000 casos semanales. Se trata de una cifra que es 30 por ciento menor respecto al promedio registrado durante el mismo período de 2020; año en el que se transitó la epidemia de mayor magnitud del país desde la reemergencia de la enfermedad en 1998.

En tanto, respecto a la fiebre chikungunya, se han registrado hasta el momento 528 casos, de los cuales 166 adquirieron la infección en Argentina, 129 se encuentran en investigación y 233 adquirieron la infección fuera del país. Al momento, la circulación de este virus se ha confirmado en 5 jurisdicciones: Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Corrientes, Córdoba y Formosa.

En ese marco, la cartera sanitaria nacional ofreció articular con las provincias un apoyo a través de jornadas de eliminación de potenciales criaderos junto con las fuerzas armadas. También se acordó priorizar las acciones de prevención y cuidado, teniendo en cuenta que durante los feriados de Semana Santa será más frecuente el movimiento de personas desde y hacia las jurisdicciones con brotes epidémicos. Con ese fin, se fortalecerá la comunicación con campañas masivas de concientización.