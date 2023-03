El estudio que todas las personas mayores de 45 deben hacer para evitar una letal enfermedad

Mañana, 31 de marzo, se celebra el Día Mundial de la lucha contra el cáncer de Colon. El cáncer de colon y recto es el segundo más frecuente para ambos sexos en Argentina, con 15.605 casos anuales y según el gastroenterólogo, Guillermo Camus, es uno de los que tiene mayor mortalidad. Este tumor puede ser evitado si se realiza el estudio necesario, la colonoscopia.

"El cáncer de colon es un tumor maligno que se produce en el intestino grueso, que justamente se llama colon o en su última parte que se la llama recto", explicó el especialista a este medio. "Durante sus primeras etapas, el cáncer de colon no presenta síntomas, pero "en etapas más avanzadas, cuando ya el paciente nota algún sangrado, pérdida de peso, falta de apetito o un cambio en el ritmo evacuatorio, como constipación o estreñimiento. En esta etapa ya uno presume de que puede haber alguna lesión bastante avanzada", advirtió el gastroenterólogo.

Para detectar el cáncer de colon de forma precoz, el especialista recomienda realizarse una colonoscopia, un estudio clave que permite encontrar pequeñas lesiones llamadas pólipos que en un futuro pueden evolucionar lentamente hacia un cáncer. "Es un estudio que dura alrededor de 15 minutos y lo más importante es que nos permite detectar el cáncer de forma precoz y de esta forma realizar un tratamiento", comentó Camus.

Una colonoscopía dura alrededor de 15 minutos

Foto: Shutterstcok

"El 90% de los cánceres de colon se pueden curar si se hace una detección precoz", señaló el gastroenterólogo. Si bien este estudio se suele hacer en hombres, también las mujeres deben hacerlo.

En varias oportunidades, quienes deben hacerse dicho estudio deciden posponerlos, ya que se trata de un estudio invasivo, pero Camus explicó a MDZ que la colonoscopia es un estudio que ha evolucionado y que hoy en día se efectúa con anestesia, por lo que el paciente no siente nada.

"Los pólipos son como pequeños crecimientos como si fuesen pequeñas verrugas que crecen adentro del intestino y que esas pequeñas lesiones en el transcurso de los años, si uno no las detecta y no las extirpa, pueden terminar en un cáncer de colon", aseguró el especialista.

Camus explicó que realizarlo puede resultar incómodo para el paciente, pero la mayor molestia de este estudio es la parte previa cuando los pacientes deben ingerir pastillas y un líquido que incentiva al organismo a depurar.

En los últimos años, distintas asociaciones de medicina han pedido que se adelante la edad para realizar una colonoscopia, de 50 a 45 años. Debido a que un pólipo tarda varios años en evolucionar a un tumor, luego de la primera colonoscopia se recomienda hacer otra dentro de tres años a cinco años.

Previo a la colonoscopia se puede realizar un test de sangre oculta en materia fecal, un estudio que se realiza anualmente y que busca conocer si hubo o no una pérdida microscópica que no se logra ver a simple vista. En caso de salir positivo, el siguiente paso es la colonoscopia. Este análisis se realiza anualmente.

Colonoscopia, un estudio necesario

Sergio Rubén Sosa es un hombre de 58 años que ya ha pasado por varias colonoscopias y habló sobre su experiencia. "Si bien el cáncer de colon al principio no tiene síntoma, yo empecé a sentir un cansancio físico y una falta de apetito. Durante dos semanas comía té y galletas", contó.

Cansado de no saber qué tenía, decidió ir a un médico. "Fui y me palpó el estómago, me preguntó si había comido mucho porque tenía el estómago lleno, pero no era así, yo venía con té y galletas", agregó. Debido a esta situación, el doctor le pidió que se haga una colonoscopia.

"Al principio estaba nervioso, pero entendí que era necesario para saber qué estaba pasando", explicó y comentó que lo más difícil fue del estudio fueron los días previos: "Me dieron un líquido que se llama Barex para que vaya al baño y bueno, uno va varias veces, casi no podés dormir, pero es necesario porque para una colonoscopia el intestino tiene que estar limpio".

Los resultados del estudio demostraron que había un tumor neuroendocrino que era maligno, pero afortunadamente no era tarde y tras una intervención quirúrgica, los médicos lograron extraerle el tumor. "La verdad que la colonoscopia me salvó la vida, fue un estudio que me permitió encontrar ese tumor antes de que hiciese metástasis. Debería ser obligatorio tanto para hombres como para mujeres hacerse una, las obras sociales tienen que exigirlas", comentó.