Quiénes deben aplicarse ahora una nueva dosis contra la influenza en Buenos Aires

El gobierno de la Provincia de Buenos Aires inició hoy la segunda etapa de la Campaña de Vacunación Antigripal 2023, destinada a niños y niñas de 6 meses a 2 años de edad; personas embarazadas; puérperas que no se hayan vacunado durante el embarazo; personas de 2 a 64 años con factores de riesgo y quienes tienen riesgo de exposición a aves enfermas.



En la primera etapa, que comenzó el 17 de este mes, se convocó al personal de salud quienes, si aún no se vacunaron, pueden concurrir a cualquier vacunatorio público de la Provincia y solicitar la inmunización. La vacuna antigripal está disponible para todos los grupos mencionados, es gratuita en todos los vacunatorios bonaerenses y no requiere orden médica.



La aplicación de esta vacuna tiene por objetivo reducir las complicaciones, hospitalizaciones, secuelas y muertes ocasionadas por la infección con virus influenza entre la población de riesgo. En la próxima etapa se vacunará también a las y los mayores de 65 años y al personal estratégico.

A quiénes está dirigida esta segunda etapa.





A su vez, desde la cartera sanitaria bonaerense recordaron que es importante que todas las personas, a partir de los 6 meses cuenten con su esquema primario de vacunación para COVID-19 completo y con las dosis de refuerzo correspondientes. Aclararon a quienes les faltan dosis o refuerzos, que ambas vacunas pueden administrarse en forma simultánea, incluso, junto con otras vacunas del Calendario Nacional y Obligatorio.



Desde Salud recomendaron que toda persona que concurra a un vacunatorio lleve su carnet y libreta de vacunación junto con la de sus hijos e hijas para que el equipo de salud pueda chequear cuáles les hacen falta.



La gripe o influenza es una enfermedad viral respiratoria muy transmisible, se contagia de una persona a otra por contacto con las gotitas que las personas infectadas expelen al toser, estornudar o hablar y, también, a través de superficies u objetos contaminados con estas secreciones.



Si bien la mayoría de los afectados se recupera en una o dos semanas, en los grupos poblacionales de riesgo puede ocasionar graves complicaciones.

¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe?