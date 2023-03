Las imágenes de un ovni en el cielo argentino que causan furor en las redes

Un video, aparentemente captado en la provincia de Neuquén, causa furor en las redes sociales al mostrar la aparición de un extraño objeto en el cielo al costado de la ruta. Las imágenes tomaron trascendencia al ser compartidas por el investigador mexicano experto en ovnis y extraterrestres Jaime Maussan.

"Provincia del Neuquén, Argentina, capturado el 7 de marzo del 2023 por Gabriel Ferrari", posteó el periodista e investigador mexicano que lleva décadas estudiando el fenómeno y es reconocido como un especialista.

En el video, de apenas veintiún segundos de duración captado por un par de jóvenes que aparentemente transitaban una ruta de la provincia de Neuquén, se ve una figura no uniforme que destaca en el cielo a un costado de la ruta y provocó el asombro de ambos.

El especialista en investigación de ovnis y extraterrestres ha comentado a lo largo de varias entrevistas y en sus redes sociales que le llegan cientos de videos que podrían comprobar la llegada de extraterrestres, pero cuenta con ciertos métodos para verificar y descartar aquellos que son falsos, por lo que todo lo que presenta es algo que fue revisado por su equipo y la gran mayoría de los videos que rechaza es debido a la falta de definición o su creencia en la falsedad de los mismos.

Su publicación en las redes no pasó desapercibida y, como es habitual debido a la temática, dividió las aguas en la comunidad twittera y provocó una ola de respuestas de todo tipo. "Así no vuelan los ovnis, debe ser un drone", respondió un usuario restándole importancia. "Eso vi cuando era chico frente a las costas de Mar del Plata", comentó un entusiasta.

Los Ovnis son objetos voladores no identificados que se observan en el cielo y que no pueden ser identificados inmediatamente como aviones, globos, drones, o cualquier otro objeto volador convencional. A menudo, los ovnis se asocian con la posibilidad de vida extraterrestre o de tecnología avanzada que aún no conocemos. Sin embargo, es importante señalar que el término "ovni" simplemente describe un objeto volador que no se puede identificar en el momento en que se observa.