Duro informe: cuáles son los trabajos que serán reemplazados por la inteligencia artificial

La inteligencia artificial es un tema muy popular en la actualidad y ha generado temores entre diversos grupos de profesionales que ven en esta tecnología una amenaza para sus trabajos. La empresa OpenAI, creadora de ChatGPT, presentó un informe que analizó el impacto de los modelos Generative Pre-trained Transformer (GPT) en el mercado laboral de Estados Unidos.

De acuerdo con el informe, alrededor del "80% de la fuerza laboral estadounidense podría verse afectada en al menos el 10% de sus tareas debido a la introducción de las GPT". Además, se estima que un 19% de los trabajadores podría ver afectado al menos el 50% de sus tareas. Esto sugiere que habrá una presencia significativa de esta herramienta en los trabajos, lo que a su vez se traducirá en cambios en los salarios de los empleados, explicó el informe.

OpenAI señala que los empleos de mayores ingresos podrían ser los más expuestos a esta tendencia y correr mayores riesgos de ver reducida su remuneración económica.

Según el estudio, los trabajos relacionados a la programación y la redacción son los más afectados por el desarrollo de la inteligencia artificial. Además, a esta lista se suman oficinistas, abogados, contadores, ingenieros, auditores, matemáticos, diseñadores web, etcétera.

Los empleos que se verán afectados por las IA

"Las ocupaciones enumeradas en esta tabla son aquellas en las que estimamos que las GPT y el software impulsado por GPT pueden ahorrar a los trabajadores una cantidad significativa de tiempo en la realización de una gran parte de sus tareas, pero esto no sugiere necesariamente que sus tareas puedan automatizarse completamente mediante estas tecnologías", explicó el estudio.

En definitiva, el documento explica que mientras más educación necesite un empleo, más posibilidades hay de que sea sustituido por una inteligencia artificial. Por otro lado, los trabajos con menor cualificación, al contrario de las creencias populares, no serán eliminados o reemplazados.

“Nuestro análisis sugiere que las personas con licenciaturas, másteres y títulos profesionales están más expuestas a las GPT y al software basado en GPT que quienes carecen de estudios formales. Los empleos en los que no se requiere formación en el puesto de trabajo o en los que sólo se requieren prácticas/residencia parecen ofrecer ingresos más elevados, pero están más expuestos a la GPT", explica el documento.

Sin embargo, el estudio también dijo qué tipo de trabajos no podrán ser reemplazados por una inteligencia artificial. Entre ellos destacan operadores de maquinaria agrícola, cocineros, atletas, albañiles, mecánicos, lavaplatos, carpinteros, carniceros, excavadores, operadores de minas, etcétera. Empleos con menor riesgo de ser reemplazados por una inteligencia artificial

Una luz de esperanza

La llegada de nuevas tecnologías no solo afecta ciertos empleos, sino que también genera nuevas oportunidades de empleo. Los expertos en inteligencia artificial han enfatizado que estas herramientas no pretenden reemplazar completamente a los humanos, sino complementar y mejorar su trabajo. Además, es importante tener en cuenta que la IA tiene limitaciones y no es completamente confiable, por lo que es recomendable que los profesionales no confíen totalmente en ella.

“Aunque la capacidad técnica de las GPT para hacer más eficiente el trabajo humano parece evidente, es importante reconocer que los factores sociales, económicos, normativos y de otro tipo pueden influir en los resultados reales de la productividad laboral. A medida que las capacidades sigan evolucionando, es probable que el impacto de las GPT en la economía persista y aumente, planteando retos a los responsables políticos a la hora de predecir y regular su trayectoria”, concluyó el documento de OpenAI.