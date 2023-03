Irlandeses en Argentina: dos colectividades hermanadas por la historia

En San Patricio, fiesta original irlandesa, las tradiciones de aquel país se ven en distintos puntos del mundo. Son clásicas las imágenes de Boston, Chicago y Nueva York en los Estados Unidos, tan clásicas como las del centro porteño cada 17 de marzo. Esto se debe a una gran inmigración que tuvieron ambos países en tiempos de la opresión británica sobre la "Isla Esmeralda".

A principios del Siglo XX, Irlanda sufría una gran hambruna y opresión religiosa que terminó con una lucha encarnizada por la independencia. Esa lucha se transformó en un conflicto de guerrillas contra el ejército real, por la posesión de la provincia de Ulster, al norte de la isla. En esos tiempos, muchos irlandeses probaron en suerte en América y trajeron con ellos sus tradiciones, entre ellas la Fiesta de San Patricio.

La música irlandesa se caracteriza por tocar temas culturales, históricos y muchas veces de protesta.

(Gentileza: Patricio Wade)

"El club fue fundado por irlandeses para practicar el deporte hurling, fue iniciado como la asociación argentina de hurling en 1922. Desde ahí que el club quedo como el contacto deportivo y social con la embajada", explicó Patricio y agregó que "para el club es fundamental conservar las tradiciones irlandesas que fueron las que dieron origen a todo. Es el único club que practica hockey y rugby y mantiene todas esas tradiciones y sumándole los últimos años los deportes gaélicos".

"Sinceramente, antes de que me lo propongan solo conocía el hurling como deporte gaélico y en octubre de 2014 me invitaron a entrenar en fútbol gaélico porque había una mínima posibilidad de jugar un mundial, así que había terminado la temporada de rugby y me sumé. No tenía idea lo que iba a venir después", comentó Wade, en referencia al Mundial de Fútbol Gaélico de 2015 en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, donde Argentina se consagró campeona.

El seleccionado argentino celebrando el título en el campeonato mundial de fútbol gaélico de 2015. (Gentileza: Patricio Wade)

Sobre su relación con la cultura irlandesa, explicó que es algo que "lleva en la sangre". En este sentido, se refirió a sus padres como "no solo de inspiración, sino que me han inculcado llevar adelante mi herencia irlandesa, no solo llevándome a jugar al club, sino que escuchando su música, la historia. Después, cuando creces es decisión propia y no solo es algo que me representa totalmente, sino que es algo que como socio del club siento que es fundamental conservar". Además, sobre esto, señaló que para él "es muy lindo saber de donde venís. La idiosincrasia argentina e irlandesa se llevan muy bien, la calidez con la gente, la lucha, el amor por lo propio".

"Es algo muy fuerte, el fin de semana pasado me casé y toqué música irlandesa, en el funeral de mi viejo se cantó y sonó la gaita", contó Patricio y resaltó que "son cosas que te marcan para siempre, yo decido llevarlo adelante y hacerlo 'conocido' quizás, pero siento que cada uno de los que descendemos de irlandeses, en mayor o menor medida, lo tenemos muy presente y no podemos escaparle a eso".

Presentación de "The Irish Ghosts", el grupo de música tradicional que conforma Patricio. (Gentileza: Patricio Wade)

Otra cosa, además de celebrar cada San Patricio con unas cervezas en un bar o en el propio Hurling Club junto a familiares y amigos, tiene "The Irish Ghosts", una banda de música muy relacionada con Irlanda, mezclando tónicas célticas con rock and roll. "Hacemos música tradicional, pero creo que nuestra puesta en escena es más rockera. Salimos en ese sentido un poco por fuera de lo tradicional; saltamos, gritamos, hacemos que la gente baile y cante", explicó.

San Patricio es un día donde el verde toma un rol principal y los tréboles decoran los bares que a la noche se llenarán de gente de todo el mundo que se encuentran en Buenos Aires y comparten cervezas sin distinción. Además, el Gobierno de la Ciudad organiza un desfile en la Avenida de Mayo durante la tarde del sábado, donde habrá muestras culturales y un espacio mucho más familiar que el de la juventud que se encontrará la noche antes.