Una familia desesperada por la desaparición de una joven con discapacidad

María Gómez (23) se quiebra en llanto. Está desesperada, al igual que su mamá, sus hermanos, su abuelo y tíos. Una de sus hermanas, Yolanda Marín (17) se tomó el micro al mediodía de este miércoles para ir a la escuela y desde entonces no la volvió a ver. Yolanda no solo no regresó su casa en el horario de siempre, sino que no aparece, Por estas horas, toda la familia se ha movilizado para encontrarla, pues aseguran que ella presenta una discapacidad neurológica y que había discutido con unas compañeras de la escuela.

"La habían amenazado y le habían dicho que la iban a agarrar en patota y que la iban a acuchillar", expresa María, quien por la noche, debajo de la tormenta salió a buscar a su hermana en las inmediaciones del colegio, ubicado en Godoy Cruz y también en las cercanías del Campo Pappa, donde vive la adolescente.

El mismo miércoles 15 de marzo a las 17 horas, una de las hermanas de María y Yolanda, acudió a la Oficina Fiscal N°3 (seccional N°7) de Godoy Cruz para radicar la denuncia y solicitar la búsqueda de paradero. La primera luz de alerta que recibió la familia (de acuerdo al relato de María) se encendió cerca de las cuatro de la tarde de ese día, cuando "desde la escuela informaron que Yolanda de había ido".

"Nos dijeron que no sabían cómo se había ido de la escuela; que nunca vieron el momento en que se fue. Ella siempre está acompañada por nosotros porque tiene una discapacidad. Siempre mi hermana la acompaña a tomar el micro", destaca María quien ha decidido hacer público el caso para que la imagen de su hermana esté presente en todos los departamentos, para solicitar la colaboración de la población en la búsqueda.

De hecho, este jueves por la madrugada, la familia de Yolanda organizó una búsqueda por "motus propio" en otros departamentos, como Las Heras y Guaymallén. "Estamos pegando carteles con su foto y también hemos consultado en los grupos de las familias de la escuela si saben algo de mi hermana,, pero no hemos tenido respuesta", continúa la joven y puntualiza que un hecho que les llamó la atención fue que el documento impreso de Yolanda se encontraba pegado en el vidrio de una de las oficinas del Correo que está ubicado en el centro de Las Heras.

Extraño hallazgo

"El documento viejo de mi hermana estaba pegado en la vidriera; no sabemos cómo llegó ahí, pero creemos que pudo haber sido alguien que lo encontró y lo dejó en esas oficinas. Hasta ahora no hay otros indicios de Yolanda", asegura María y aclara que la adolescente no tiene teléfono celular y que al ingresar a la escuela el miércoles le había comentado a su hermana (la que la lleva a diario) que "unas compañeras le habían dicho que la iban a agarrar entre todas y que la iban a acuchillar".

Por eso, una de las hipótesis que maneja la familia es que Yolanda se podría haber asustado por las amenazas y que por eso se escapó de la escuela. "Primero pensábamos que podría estar en la casa de alguien o que fue a pedir ayuda. Pero ya estamos con mucho temor de lo que pueda haberle sucedido porque no sabemos más nada; la policía tampoco logra dar con ella. Por eso pedimos la colaboración de todas las personas por si la llegan a ver en la calle", comparte con desesperación María.

Destaca además que una de las situaciones que Yolanda le había contado días atrás es que "las compañeras de la escuela se habían burlado de nuestra madre, que está en silla de ruedas y muy enferma; ya ha tenido dos ataques cardíacos. Eso a ella la ha tenido muy mal; no se expresa con facilidad y en general tiene mal humor por su misma discapacidad", aclara María.

Yolanda mide 1'50 metros, el cabello rojizo y tiene un piercig en la nariz. Había salido hacia la escuela vestida con un pantalón de jean azul, remera blanca y mochila negra. Desde su casa ubicada en el Campo Pappa (Godoy Cruz) hasta el colegio donde asiste a tercer año, toma todos los días uno de los de colectivos de la línea 400. "Nunca la dejamos sola porque hay mucha inseguridad, necesita siempre que alguien la acompañe", insiste María. Yolanda no volvió de la escuela este miércoles por la tarde. Su familia la busca de manera desesperada.

Mientras la policía avanza con la investigación para dar con el paradero de la adolescente, la familia además ha montado un operativo de "búsqueda paralela" en casas abandonadas, parque y, descampados. "Solo esperamos que aparezca sana y salva; tratamos de pensar lo mejor, pero a la vez tenemos mucho miedo porque están pasando muchas cosas terribles", comparte María y da a conocer su número de teléfono para quien pudiera tener algún indicio sobre el paradero de su hermana.

Para aportar con información, la familia decidió difundir el 2617 76-7793.