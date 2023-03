Protestas contra la minería en la Legislatura y el carrusel

Hoy es un día clave. La Cámara de Diputados tratará en su recinto el proyecto de Ley relativo a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para habilitar trabajos de exploración en Cerro Amarillo (Malargüe) con el objetivo de evaluar el potencial como mina de cobre en esa zona cordillerana. Lo cierto es que luego de que la iniciativa prosperara en el Senado Provincial el martes 21 de febrero con el aval de la mayoría de los legisladores de esa cámara, surgieron reclamos en distintas partes de la provincia.

En ese marco, en la Plaza Independencia frente a la Legislatura, las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura han convocado a una concentración para solicitar a los diputados que rechacen el proyecto de Ley. Entre los argumentos más citados por sus representantes, se destaca que el proyecto enviado por el Ejecutivo no cuenta con el consenso social necesario y que viola acuerdos internacionales y leyes vigentes.

En Alta Montaña, el reclamo de este miércoles tendrá lugar en Uspallata, donde las familias que apoyan la misma solicitud se reunirán en la Plaza del Agua Pura. Las quejas apuntan a que el tema se trata con una Declaración de Impacto Ambiental del año 2014. En ese momento no se había tenido en cuenta a los glaciares y por eso se exigió una actualización, con los datos de Inventario de Glaciares. Allí está la principal polémica.

En Alta Montaña habrá reclamos en sintonía a los que se realizarán en el Gran Mendoza.

En la misma línea, los argumentos en contra del avance de la minería en Mendoza -una vez más- buscarán un espacio este sábado 4 de marzo, en el marco de los festejos Vendimiales, cuando miles de viajeros y mendocinos asistan al Carrusel. Pero esto no es todo: a esos mismo reclamos se suma además el de la Multisectorial de General Alvear, que anunció encontrarse "en estado de alerta y movilización", al rechazar el proyecto minero en Cerro Amarillo.

El acuerdo regional para garantizar la vida

Marcelo Giraud es profesor en la carrera de Geografía de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), investigador e integrante de la Asamblea Popular por el Agua. Destaca entre sus argumentos que el proyecto minero Cerro Amarillo debería ser rechazado por la Cámara de Diputados, "por los graves impactos que causará en caso de llegar a concretarse".

Destaca Giraud que a lo largo del proceso de presentación para ser ingresado a la Legislatura y buscar el consenso para avanzar, el proyecto para lograr que los trabajos de exploración (en una primera instancia) se inicien en Cerro Amarillo no es aceptable para Mendoza e incluso, destaca el profesional, presenta irregularidades. "Tanto por sus características como por las irregularidades cometidas durante su tramitación, se estarían violando varias leyes provinciales, nacionales e incluso internacionales, como el Acuerdo de Escazú, plenamente vigente en el país desde abril de 2021", comparte Giraud.

Vale aclarar en este sentido que el denominado Acuerdo de Escazú establece el compromiso de los países de América Latina y el Caribe ante Naciones Unidas para dar lugar a la participación ciudadana en asuntos que podrían tener un impacto ambiental sobre sus poblaciones. Ese acuerdo, vigente en la región desde 2018 ante Naciones Unidas, fue ratificado en Argentina a través de la aprobación de la Ley Nacional N° 27.566, vigente desde el 22 de abril de 2021. Se trata además, de un acuerdo histórico en el marco de las amenazas ambientales globales, puesto que a través de ese documento, los Estados Miembro de las Naciones Unidas trazaron el camino hacia una mayor dignidad, prosperidad y sostenibilidad para las poblaciones que habitan el planeta como así también para las generaciones futuras. "El área del proyecto se encuentra a gran altura en la cordillera malargüina, en un ambiente claramente glacial y periglacial", destaca el geógrafo.

Este lunes, los equipos científicos del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla CCT-Conicet Mendoza) ratificaron la existencia de glaciares en Cerro Amarillo. En función de los resultados derivados del Inventario Nacional de Glaciares, el área de investigación dio a conocer que existen en la zona 47 glaciares. El gobierno y la empresa aseguran que en el área de exploración que se autorizará, no hay glaciares.

Giraud aclara en este sentido que esas masas de hielo que son fuente a agua dulce se ubican dentro del área de concesión minera. "Cuatro de ellos -dice Giraud- están en el área de máximo interés del proponente del proyecto y resultarían eliminados en caso de concretar la explotación minera". En este caso, aclara el investigador y docente, los glaciares resultarían eliminados y se violaría otra Ley clave para el equilibrio ambiental de Argentina: La Ley de Glaciares N°26.639, aprobada el 30 de septiembre de 2010 se aprobó en el Congreso. Esa norma es nada menos, que la que obliga al Estado Nacional (y a las provincias) a establecer las pautas necesarias para preservar estas reservas estratégicas de recursos hídricos.

Giraud destaca que el proyecto de exploración prevé perforar pozos exploratorios a 200 metros de la Laguna Grande del Cajón, de 70 hectáreas y puntualiza que la Ley de Glaciares protege todo el ambiente periglacial, no sólo los glaciares de escombros. Por lo tanto, argumenta, "no basta con remitirse a los glaciares inventariados para decir que ya se cumplió con la Ley, o que no habrá impacto sobre los mismos". En ese sentido, el profesor de la UNCuyo agrega que los impactos no se limitarán al área del proyecto, sino que "afectarán a Las Vegas Altoandinas que se encuentran a corta distancia aguas abajo y que son esenciales para la ganadería trashumante de la cual viven numerosos puesteros de la zona".

Por otra parte, Giraud aclara que en realidad, el Poder Ejecutivo Provincial no actualizó los datos en relación a la Declaración de Impacto Ambiental que fue presentada en 2014. "El proyecto que pretende el concesionario minero nueve años después introduce numerosos cambios al mismo, en el número y coordenadas de los pozos de exploración, como así también en lo relativo al número y traza de caminos a construir.

Cerro Amarillo, está ubicado a 60 kilómetros de la ciudad de Malargüe. Las primeras fases del proyecto (exploración) incluyen la perforación de nueve pozos de unos 400 metros de profundidad. El objetivo será determinar las características del suelo y evaluar el potencial geológico del yacimiento. El material que predomina en esos suelos es el sulfuro de cobre y también hay presencia de otros elementos que. En el caso de avanzar en la explotación, el cobre se extraería mediante técnicas de flotación. Esto implica la puesta en marcha de procedimientos fisicoquímicos de separación de minerales o de compuestos dispersos.