La contundente señal que dieron Cristina Fernández de Kirchner, Cecilia Moreau y Claudia Zamora

La moda habla. ¿Alguien duda de eso a esta altura de la historia? De hecho, hace apenas unos días la primera dama, Fabiola Yañez, recibía un sinfín de críticas por una elección de vestuario. Fue sin corpiño a un acto oficial y muchos consideraron que su vestuario era, por lo menos, inadecuado.

Este miércoles 1 de marzo, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner llegó con un traje de dos piezas en tono salmón a la Apertura de Sesiones 2023. A su lado, Claudia Ledesma Abdala de Zamora, presidenta provisional del Senado, lució un vestido lila ajustado y con mangas con vuelo, y Cecilia Moreau -presidenta de la Cámara de Diputados de la Nación- optó por un vestido gris con mangas cortas que remató con un cinturón metálico.

A simple vista se nota la primera coincidencia: las tres optaron por tonos pastel. La elección no parece fuera de lugar: fue una de las paletas favoritas en las últimas temporadas. Pero, aparte de eso, los colores tienen cierto simbolismo y reflejan -irradian, también- emociones.

"Los colores pastel siempre están asociados a algo más relajado, femenino, como más romántico o suave", dice Benito Fernández, más acostumbrado a las estampas y a los colores brillantes. Efectivamente, los tonos pastel se asocian con la tranquilidad. "Crean sensación de calma y bienestar", dicen los expertos.

En el otro extremo se hallan los detractores de esos tonos. Vale la cita de Morticia Addams: "Has ido demasiado lejos. Te has casado con Fétido, has destruido su espíritu, nos lo has arrebatado. Todo eso podría perdonarlo. Pero Debbie, ¿colores pastel?". Optar por esta paleta podría resultar excesivamente edulcorado para unos o demasiado insulso para otros.

En esta ocasión, podría tratarse de una señal: una suerte de tregua. Tal vez, el deseo de evitar las rupturas mostrando una imagen "neutra". También los accesorios fueron poco llamativos: Abdala y Moreau llevaron cinturones muy finos que apenas se notaban sobre sus vestidos en tejidos sin ornamentos.

Pero esta no fue la única coincidencia entre Cristina Fernández de Kirchner, Claudia Ledesma Abdala de Zamora y Cecilia Moreau. Las tres mujeres que encabezaron la Apertura de Sesiones 2023 eligieron a la misma diseñadora: Cynthia Martos. El nombre, que puede ser "uno más" para muchas personas, no pasa inadvertido para quienes siguen a la comitiva presidencial, ya que es una de las diseñadoras predilectas de la primera dama.

Eso también podría ser considerado como una señal. Es sabido que Cristina Fernández de Kirchner no suele dejar detalles librados al azar. Jamás se le podría haber escapado que su tailleur llevaba una de las etiquetas que más se repiten en el guardarropa de Fabiola Yañez. Primeras damas. Fabiola Yañez con un diseño de Cynthia Martos y Rosângela da Silva, su par brasileña

Según Benito Fernández, las tres acertaron en su vestuario. "Me gusta el corte que eligieron las tres, están correctas", aseguró. Otros creadores destacados de la escena local prefirieron no opinar. "Cristina está bien. Me parece sobrio su look", comenta alguien en off que prefiere no comentar sobre los otros vestidos de los que solo comenta que no favorecen a sus usuarias.

Otra señal puede leerse en la elección del vestuario de Cristina Fernández de Kirchner, Claudia Ledesma Abdala de Zamora y Cecilia Moreau la unidad en la elección podría leerse como un signo de unidad ante un año electoral donde las divisiones se hacen cada vez más visibles.

Tres mujeres: la coincidencia que señalan desde la oposición

Por supuesto, más allá de la moda, comenzaron enseguida a aparecer las voces en contra: "Una 'hija de' y dos 'esposas de'. Hermoso el feminismo", señalaba alguien en Twitter haciendo referencia a otro punto en común entre las tres mujeres que presidieron la Apertura de Sesiones 2023.

En sintonía con esta crítica y también desde Twitter, alguien apuntaba que "si se pusieran de acuerdo para gobernar de la misma manera que para vestirse en composé seríamos primer mundo".

Más allá de la crítica y de que es cierto que es cierto que estos hombres tuvieron mucho que ver en la llegada de cada una de estas tres mujeres a la política, hay que reconocer que las mujeres, cada vez más, logran conquistar espacios de poder y toma de decisión.